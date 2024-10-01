Cloudflare 安全中心

針對所有 Cloudflare 客戶的攻擊面管理

Cloudflare 安全中心會掃描您的基礎架構以尋找潛在漏洞，以便您能夠管理攻擊面並保護品牌。藉助來自 Cloudflare 龐大全球網路（可保護約 20% 的網站）的威脅情報提高安全性。

在所有服務方案中免費提供。

CLOUDFLARE SECURITY CENTER 的優勢
掃描已知資產

識別您的網站、伺服器以及在其上執行的相依項中的潛在威脅。

識別未知資產

找到影子 IT 或其他未經批准的基礎架構，如被遺忘的網站、未受管理的子網域或未核准的雲端應用程式。

偵測流氓資產

識別由攻擊者建立的惡意基礎架構，如誤植域名的網域或假冒合法品牌的網站或應用程式。

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識別第三方風險

偵測第三方服務和相依項中的風險，從開放原始碼漏洞到惡意 JavaScript。

工作原理

持續檢視您的攻擊面

Security Portfolio Graphic Superside V5

Cloudflare Security Center 將我們的安全產品套件、我們的安全專業知識以及我們獨一無二的網際網路情報結合起來，形成了一個統一的安全情報解決方案。

啟用後，它會定期掃描客戶基礎架構（頻率依方案類型而定），來對應攻擊面並識別潛在的漏洞。

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瞭解保護應用程式服務面臨的 3 大挑戰

取得白皮書

客戶評價

「我們最繁忙的網站一個月可收到約 25 億個要求。每個月都會受到約 5,700 萬次威脅。而 Cloudflare 每個月可將這 5,700 萬次威脅全部封鎖。我之所以知道這一點，是因為 Cloudflare 的安全深入解析技術向我展示了整個數位足跡中所發生的一切。」

——Genuine Parts Company 全球控管、風險、合規性與安全性總監

Security Center 主要使用案例

Cloudflare Security Center 可幫您封鎖 Web 傳播的攻擊、對混合員工套用監控和安全性，並改進使用者的 Web 瀏覽體驗

Prevent financial and identity theft icon
阻止攻擊以避免其發生

識別可能入侵您的網站或伺服器的漏洞，甚至包括第三方和開放原始碼程式庫中的漏洞。

Platform apps icon
防止未經授權使用雲端應用程式

找到可能未受保護或管理不當的影子 IT 基礎架構。

幫助世界各地的組織保護網站和應用程式

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