Cloudflare 安全中心

識別您的網站、伺服器以及在其上執行的相依項中的潛在威脅。
找到影子 IT 或其他未經批准的基礎架構，如被遺忘的網站、未受管理的子網域或未核准的雲端應用程式。
識別由攻擊者建立的惡意基礎架構，如誤植域名的網域或假冒合法品牌的網站或應用程式。
偵測第三方服務和相依項中的風險，從開放原始碼漏洞到惡意 JavaScript。
Cloudflare Security Center 將我們的安全產品套件、我們的安全專業知識以及我們獨一無二的網際網路情報結合起來，形成了一個統一的安全情報解決方案。
啟用後，它會定期掃描客戶基礎架構（頻率依方案類型而定），來對應攻擊面並識別潛在的漏洞。
「我們最繁忙的網站一個月可收到約 25 億個要求。每個月都會受到約 5,700 萬次威脅。而 Cloudflare 每個月可將這 5,700 萬次威脅全部封鎖。我之所以知道這一點，是因為 Cloudflare 的安全深入解析技術向我展示了整個數位足跡中所發生的一切。」
——Genuine Parts Company 全球控管、風險、合規性與安全性總監
識別可能入侵您的網站或伺服器的漏洞，甚至包括第三方和開放原始碼程式庫中的漏洞。
找到可能未受保護或管理不當的影子 IT 基礎架構。