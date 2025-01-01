Центр безопасности Cloudflare объединяет наш набор продуктов для обеспечения безопасности, наши знания и опыт в области безопасности, а также наши уникальные средства сбора и анализа информации в Интернете в единое решение для анализа безопасности.

После активации он регулярно сканирует инфраструктуру клиента (частота зависит от типа плана), чтобы составить карту поверхности атаки и выявить потенциальные уязвимости.