Центр безопасности Cloudflare

Управление поверхностью атаки для всех клиентов Cloudflare

Центр безопасности Cloudflare сканирует вашу инфраструктуру на наличие потенциальных уязвимостей, чтобы вы могли управлять поверхностью атаки и защитить свой бренд. Повысьте безопасность с помощью данных сбора и анализа информации об угрозах, предоставляемых обширной глобальной сетью Cloudflare, которая защищает около 20 % всех веб-сайтов.

Бесплатно включен во все тарифные планы.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕНТРА БЕЗОПАСНОСТИ CLOUDFLARE
Сканирование известных ресурсов

Выявляйте потенциальные угрозы на своих веб-сайтах, серверах и зависимостях, запущенных на них.

Обнаружение неизвестных ресурсов

Находите теневую ИТ- или прочую несанкционированную инфраструктуру, например забытые веб-сайты, неуправляемые поддомены или непроверенные облачные приложения.

Обнаружение мошеннических ресурсов

Выявляйте вредоносную инфраструктуру, созданную злоумышленниками, например домены с опечатками, веб-сайты или приложения, выдающие себя за легитимный бренд.

Значок совместного доступа
Выявление рисков, связанных с третьими сторонами

Определяйте риски, связанные со сторонними службами и зависимостями, от уязвимостей с открытым исходным кодом до вредоносных компонентов JavaScript.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Постоянный обзор вашей поверхности атаки

The Cloudflare security portfolio

Центр безопасности Cloudflare объединяет наш набор продуктов для обеспечения безопасности, наши знания и опыт в области безопасности, а также наши уникальные средства сбора и анализа информации в Интернете в единое решение для анализа безопасности.

После активации он регулярно сканирует инфраструктуру клиента (частота зависит от типа плана), чтобы составить карту поверхности атаки и выявить потенциальные уязвимости.

The Cloudflare security portfolio

Узнайте о 3 основных проблемах обеспечения безопасности сервисов приложений

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Что говорят наши клиенты

«Наш наиболее загруженный веб-сайт получает около 2,5 млрд запросов в месяц. Ежемесячно он подвергается примерно 57 млн угроз. И Cloudflare ежемесячно блокирует все 57 миллионов. Я знаю это, потому что технология аналитических сведений по безопасности от Cloudflare точно показывает мне, что происходит во всем цифровом пространстве».

Глобальный директор по управлению, рискам, соответствию нормативным требованиям и безопасности, компания-поставщик автомобильных запчастей

Основные примеры использования Центра безопасности

Центр безопасности Cloudflare помогает блокировать атаки, поступающие из Интернета, задействовать средства мониторинга и безопасности в отношении сотрудников, работающих в гибридном формате, а также улучшать просмотр веб-страниц для пользователей

Prevent financial and identity theft icon
Заблаговременная блокировка атак

Выявляйте уязвимости, которые могут поставить под угрозу ваш веб-сайт или серверы, даже в сторонних библиотеках и библиотеках с открытым исходным кодом.

Platform apps icon
Предотвращение несанкционированного использования облачных приложений

Находите теневую ИТ-инфраструктуру, которая не защищена или не управляется должным образом.

Помощь организациям по всему миру в защите своих веб-сайтов и приложений

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Ресурсы

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Product brief

Центр безопасности Cloudflare

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Аналитика

Центр безопасности Cloudflare: документы для разработчиков

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Аналитические данные Cloudflare

3 проблемы обеспечения безопасности и подключения сервисов приложений

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Статья

Руководство по безопасности веб-сайтов: список самопроверки из 10 пунктов

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Product brief

Центр безопасности Cloudflare

Получить описание продукта
Product brief thumbnail
Аналитика

Центр безопасности Cloudflare: документы для разработчиков

Читать документацию для разработчиков
Аналитические данные Cloudflare

3 проблемы обеспечения безопасности и подключения сервисов приложений

Получить справочный документ
Whitepaper Thumbnail
Статья

Руководство по безопасности веб-сайтов: список самопроверки из 10 пунктов

Подробнее
theNet article - thumbnail
Product brief

Центр безопасности Cloudflare

Получить описание продукта
Product brief thumbnail
Аналитика

Центр безопасности Cloudflare: документы для разработчиков

Читать документацию для разработчиков
Аналитические данные Cloudflare

3 проблемы обеспечения безопасности и подключения сервисов приложений

Получить справочный документ
Whitepaper Thumbnail
Статья

Руководство по безопасности веб-сайтов: список самопроверки из 10 пунктов

Подробнее
theNet article - thumbnail

Получить Центр безопасности Cloudflare для вашего веб-сайта

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