Центр безопасности Cloudflare сканирует вашу инфраструктуру на наличие потенциальных уязвимостей, чтобы вы могли управлять поверхностью атаки и защитить свой бренд. Повысьте безопасность с помощью данных сбора и анализа информации об угрозах, предоставляемых обширной глобальной сетью Cloudflare, которая защищает около 20 % всех веб-сайтов.
Бесплатно включен во все тарифные планы.
Выявляйте потенциальные угрозы на своих веб-сайтах, серверах и зависимостях, запущенных на них.
Находите теневую ИТ- или прочую несанкционированную инфраструктуру, например забытые веб-сайты, неуправляемые поддомены или непроверенные облачные приложения.
Выявляйте вредоносную инфраструктуру, созданную злоумышленниками, например домены с опечатками, веб-сайты или приложения, выдающие себя за легитимный бренд.
Определяйте риски, связанные со сторонними службами и зависимостями, от уязвимостей с открытым исходным кодом до вредоносных компонентов JavaScript.
Центр безопасности Cloudflare объединяет наш набор продуктов для обеспечения безопасности, наши знания и опыт в области безопасности, а также наши уникальные средства сбора и анализа информации в Интернете в единое решение для анализа безопасности.
После активации он регулярно сканирует инфраструктуру клиента (частота зависит от типа плана), чтобы составить карту поверхности атаки и выявить потенциальные уязвимости.
«Наш наиболее загруженный веб-сайт получает около 2,5 млрд запросов в месяц. Ежемесячно он подвергается примерно 57 млн угроз. И Cloudflare ежемесячно блокирует все 57 миллионов. Я знаю это, потому что технология аналитических сведений по безопасности от Cloudflare точно показывает мне, что происходит во всем цифровом пространстве».
Глобальный директор по управлению, рискам, соответствию нормативным требованиям и безопасности, компания-поставщик автомобильных запчастей
Выявляйте уязвимости, которые могут поставить под угрозу ваш веб-сайт или серверы, даже в сторонних библиотеках и библиотеках с открытым исходным кодом.
Находите теневую ИТ-инфраструктуру, которая не защищена или не управляется должным образом.
Помощь организациям по всему миру в защите своих веб-сайтов и приложений