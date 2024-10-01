熵联盟（League of Entropy）是一个合作项目，提供一个可验证的分布式随机信标。分布式随机信标结合来自多个独立高熵源的随机性，为可能需要公共随机性来源的任何人生成一个真正无偏差的随机数。请在这里访问项目站点：drand.love，以了解当前运作的最新信息。
熵联盟（League of Entropy）是多个组织的联合体，合作生成一个真正随机的信标。
这是首次由多个组织合作运�行随机信标。目前其他随机信标都是由单一实体生成的。这意味着对手仅需控制一个组织就能篡改随机性。创始成员 Cloudflare、洛桑联邦理工学院、Kudelski Security、协议实验室（Protocol Labs） 和智利大学创造了第一个无偏差且可通过密码验证的信标，这是业内首创。随着更多成员加入熵联盟，造成偏差的难度将越来越大，保证也会越来越强。
League of Entropy 目前包括如下组织：
Nicolas Gailly、Philipp Jovanovic 和 Ludovic Barman 也向联盟做出了贡献。
该联盟不是排他性的。如果贵组织希望��加入联盟，请发送电子邮件到 leagueofentropy@googlegroups.com，我们会与您联系。