熵联盟（League of Entropy）是多个组织的联合体，合作生成一个真正随机的信标。

这是首次由多个组织合作运�行随机信标。目前其他随机信标都是由单一实体生成的。这意味着对手仅需控制一个组织就能篡改随机性。创始成员 Cloudflare、洛桑联邦理工学院、Kudelski Security、协议实验室（Protocol Labs） 和智利大学创造了第一个无偏差且可通过密码验证的信标，这是业内首创。随着更多成员加入熵联盟，造成偏差的难度将越来越大，保证也会越来越强。