A Liga da Entropia é um consórcio de organizações que trabalham em conjunto para produzir um beacon verdadeiramente aleatório.

Esta é a primeira vez em que um beacon de aleatoriedade é executado por diversas organizações em uníssono. Quase metade dos beacons de aleatoriedade existentes é gerada por uma entidade individual. Isso significa que um adversário só precisa assumir o controle de uma das partes para adulterar a aleatoriedade. Os membros fundadores da Liga da Entropia — Cloudflare, École polytechnique fédérale de Lausanne, Kudelski Security, Protocol Labs e a Universidade do Chile — criaram o primeiro beacon não tendencioso que pode ser verificado criptograficamente, um fato inédito na história do setor. À medida que mais membros se filiam à Liga da Entropia, as garantias se fortalecem, enquanto as tentativas de tendenciosidade se tornam significativamente mais difíceis.