League of Entropy Beacon di casualità decentralizzato

La League of Entropy è un progetto collaborativo per fornire un segnale di casualità decentralizzato e verificabile. Un beacon di casualità decentralizzato combina la casualità da più fonti indipendenti di alta entropia per generare un numero casuale veramente imparziale per chiunque abbia bisogno di una fonte pubblica di casualità. Visita il sito del progetto all'indirizzo drand.love per le informazioni più aggiornate sulle operazioni in corso.