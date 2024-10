La Ligue de l'Entropie est un consortium d'organisations qui travaillent ensemble pour produire une balise véritablement aléatoire.

C'est la première fois qu'une balise aléatoire est gérée par plusieurs organisations de concert. Toutes les autres balises aléatoires existantes sont générées par une entité individuelle. Cela signifie qu'il suffit à un adversaire de prendre le contrôle d'une seule partie pour altérer le caractère aléatoire. Les membres fondateurs Cloudflare, l'École polytechnique fédérale de Lausanne, Kudelski Security, Protocol Labs et l'Université du Chili ont créé la première balise impartiale qui peut être vérifiée de manière cryptographique, une première dans le secteur. Plus le nombre de membres de la Ligue de l'Entropie augmente, plus les garanties se renforcent, car toute tentative de manipulation devient nettement plus difficile.