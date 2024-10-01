熵聯盟是由多個組織組成的聯盟，他們共同合作來產生真正隨機的信標。

這是隨機信標首次由多個組織合作執行。所有其他現有的隨機信標都是由單個實體所產生。也就是說，對手只需要控制一方，就能夠竄改隨機性。創辦成員 Cloudflare、École polytechnique fédérale de Lausanne、Kudelski Security、Protocol Labs 和智利大學打造出了第一個可經由加密編譯驗證的公正信標，這在業界是首創。隨著更多的成員加入熵聯盟，任何不公正嘗試都明顯變得越來越困難，因而更加能夠保證公正性。