熵聯盟（League of Entropy）是一個提供可驗證的分散式隨機信標的協作專案。分散式隨機信標結合了來自多個獨立高熵來源的隨機性，為任何可能需要公開來源隨機性的人員產生真正公正的隨機數。請造訪該專案的網站 drand.love以瞭解有關近期行動的最新資訊。
熵聯盟是由多個組織組成的聯盟，他們共同合作來產生真正隨機的信標。
這是隨機信標首次由多個組織合作執行。所有其他現有的隨機信標都是由單個實體所產生。也就是說，對手只需要控制一方，就能夠竄改隨機性。創辦成員 Cloudflare、École polytechnique fédérale de Lausanne、Kudelski Security、Protocol Labs 和智利大學打造出了第一個可經由加密編譯驗證的公正信標，這在業界是首創。隨著更多的成員加入熵聯盟，任何不公正嘗試都明顯變得越來越困難，因而更加能夠保證公正性。
熵聯盟目前由以下組織組成：:
它還包括 Nicolas Gailly、Philipp Jovanovic 及 Ludovic Barman 等人的貢獻。
此聯盟並不排外。如果您的組織想要參與，請寄送電子郵件至 leagueofentropy@googlegroups.com 連絡我們，我們將會回覆您。