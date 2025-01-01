Zarejestruj się

2024 API Security & Management Report

Odkryj trendy w zakresie zabezpieczeń, wydajności i zarządzania interfejsami API, oparte na globalnym ruchu dotyczącym interfejsów API przetwarzanym przez Cloudflare — jedną z największych sieci na świecie

RAPORT Z DANYMI

Globalne dane dotyczące ruchu API pochodzące z wiodącej platformy connectivity cloud

2025 API Security & Management Report

API to programowalne interfejsy generujące ponad połowę (57%) ruchu internetowego, w przypadku których zarządzanie i ochrona przed nadużyciami stanowią istotne wyzwania. Dowiedz się o ryzyku związanym z ukrytymi interfejsami API i innych zagrożeniach dla interfejsów API, technikach ochrony przed atakami, a także poznaj inne trendy w świecie zdominowanym przez interfejsy API.

Pobierz raportPrzeczytaj wpis na blogu
2025 API Security & Management Report

Kompleksowo oceniaj zagrożenia bezpieczeństwa, wydajność i zarządzanie punktami końcowymi interfejsu API.

Wnioski z raportu opierają się na zagregowanych wzorcach ruchu odnotowanych przez globalną sieć Cloudflare w okresie od 1 października 2022 roku do 31 sierpnia 2023 roku. Cloudflare obsługuje średnio ponad 50 mln żądań HTTP na sekundę i blokuje średnio 170 mld cyberzagrożeń każdego dnia.

Interfejsy API to zaawansowane narzędzia umożliwiające programistom tworzenie w pełni funkcjonalnych, rozbudowanych aplikacji dla klientów, partnerów i pracowników, ale każdy z tych interfejsów stanowi potencjalną powierzchnię narażenia na atak, którą należy zabezpieczyć.

Melinda Marks
·
Enterprise Strategy Group

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z RAPORTU DOTYCZĄCEGO DANYCH API

Ok. 59%
Prawie 60% organizacji zezwala na dostęp typu „zapis” do co najmniej połowy swoich interfejsów API.
Ok. 31%
Dzięki uczeniu maszynowemu wykryto o jedną trzecią więcej punktów końcowych interfejsu API w porównaniu z tym, co zgłosili sami klienci.
Najczęstszy błąd
Ponad połowę (51,6%) wskaźników błędów API stanowiły błędy „Too Many Requests” (Zbyt wiele żądań) (429 błędów).
Najczęstsze ograniczanie zagrożeń
Jedna trzecia (33%) technik ograniczania zagrożeń API obejmowała blokowanie ataków DDoS.
Infografika

Stan zabezpieczeń interfejsów API i zarządzania tymi interfejsami

The State of API Security and Management

Interfejsy API sprzyjają osiąganiu licznych korzyści biznesowych, lecz API podatne na zagrożenia mogą być przyczyną ujawnienia danych, niezgodności z przepisami i innych zagrożeń. Zwróć uwagę na te trendy dotyczące interfejsów API.

Wyświetl infografikę
The State of API Security and Management

Zapoznaj się z dodatkową zawartością

Slide 1 of 3
Blog

Przedstawiamy publikację Cloudflare pt. „2024 API Security and Management Report”

Przeczytaj teraz
2024 API security and management report - Blog image
Dla prasy

2024 API Security & Management Report — komunikat prasowy

Przeczytaj teraz
Illustration of a press release
Webinarium

Trendy i prognozy dotyczące zabezpieczeń interfejsów API 2024

Zarejestruj się
2024 API Security Trends & Predictions
Blog

Przedstawiamy publikację Cloudflare pt. „2024 API Security and Management Report”

Przeczytaj teraz
2024 API security and management report - Blog image
Dla prasy

2024 API Security & Management Report — komunikat prasowy

Przeczytaj teraz
Illustration of a press release
Webinarium

Trendy i prognozy dotyczące zabezpieczeń interfejsów API 2024

Zarejestruj się
2024 API Security Trends & Predictions
Blog

Przedstawiamy publikację Cloudflare pt. „2024 API Security and Management Report”

Przeczytaj teraz
2024 API security and management report - Blog image
Dla prasy

2024 API Security & Management Report — komunikat prasowy

Przeczytaj teraz
Illustration of a press release
Webinarium

Trendy i prognozy dotyczące zabezpieczeń interfejsów API 2024

Zarejestruj się
2024 API Security Trends & Predictions

Chroń interfejsy API, ponieważ napędzają one działalność biznesową

Dowiedz się więcej o narzędziach Cloudflare do wykrywania interfejsów API, 10 najważniejszych rodzajach zabezpieczeń interfejsów OWASP API, rozwiązaniu mutual TLS oraz zabezpieczaniu interfejsów API bez negatywnego wpływu na innowacyjność.

Obejrzyj prezentacjęSkontaktuj się z nami

ROZPOCZĘCIE

ROZWIĄZANIA

OBSŁUGA

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

INTERES PUBLICZNY

FIRMA

© 2025 Cloudflare, Inc.Polityka prywatnościRegulamin usługiZgłaszanie problemów z bezpieczeństwemZnak handlowy