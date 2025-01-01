API to programowalne interfejsy generujące ponad połowę (57%) ruchu internetowego, w przypadku których zarządzanie i ochrona przed nadużyciami stanowią istotne wyzwania. Dowiedz się o ryzyku związanym z ukrytymi interfejsami API i innych zagrożeniach dla interfejsów API, technikach ochrony przed atakami, a także poznaj inne trendy w świecie zdominowanym przez interfejsy API.