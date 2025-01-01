Odkryj trendy w zakresie zabezpieczeń, wydajności i zarządzania interfejsami API, oparte na globalnym ruchu dotyczącym interfejsów API przetwarzanym przez Cloudflare — jedną z największych sieci na świecie
API to programowalne interfejsy generujące ponad połowę (57%) ruchu internetowego, w przypadku których zarządzanie i ochrona przed nadużyciami stanowią istotne wyzwania. Dowiedz się o ryzyku związanym z ukrytymi interfejsami API i innych zagrożeniach dla interfejsów API, technikach ochrony przed atakami, a także poznaj inne trendy w świecie zdominowanym przez interfejsy API.
Wnioski z raportu opierają się na zagregowanych wzorcach ruchu odnotowanych przez globalną sieć Cloudflare w okresie od 1 października 2022 roku do 31 sierpnia 2023 roku. Cloudflare obsługuje średnio ponad 50 mln żądań HTTP na sekundę i blokuje średnio 170 mld cyberzagrożeń każdego dnia.
Interfejsy API to zaawansowane narzędzia umożliwiające programistom tworzenie w pełni funkcjonalnych, rozbudowanych aplikacji dla klientów, partnerów i pracowników, ale każdy z tych interfejsów stanowi potencjalną powierzchnię narażenia na atak, którą należy zabezpieczyć.
NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z RAPORTU DOTYCZĄCEGO DANYCH API
Interfejsy API sprzyjają osiąganiu licznych korzyści biznesowych, lecz API podatne na zagrożenia mogą być przyczyną ujawnienia danych, niezgodności z przepisami i innych zagrożeń. Zwróć uwagę na te trendy dotyczące interfejsów API.
Dowiedz się więcej o narzędziach Cloudflare do wykrywania interfejs�ów API, 10 najważniejszych rodzajach zabezpieczeń interfejsów OWASP API, rozwiązaniu mutual TLS oraz zabezpieczaniu interfejsów API bez negatywnego wpływu na innowacyjność.