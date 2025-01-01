Scopri le tendenze in materia di sicurezza, prestazioni e gestione delle API in base al traffico API mondiale elaborato da Cloudflare, una delle reti più grandi al mondo.
Le API, le interfacce programmabili che costituiscono oltre la metà (57%) del traffico Internet, sono estremamente complesse da gestire e proteggere dagli abusi. Scopri di più sul rischio delle API shadow e di altre minacce API, sulle tecniche di mitigazione degli attacchi e su altre tendenze nel mondo incentrato sulle API.
I risultati del report si basano su modelli di traffico aggregati osservati dalla rete globale di Cloudflare tra il 1° ottobre 2022 e il 31 agosto 2023. Cloudflare soddisfa in media oltre 50 milioni di richieste HTTP al secondo e blocca in media 170 miliardi di minacce informatiche ogni giorno.
Le API sono strumenti potenti che consentono agli sviluppatori di creare applicazioni complesse e complete per servire i propri clienti, partner e dipendenti, ma ogni API è una potenziale superficie d'attacco che deve essere protetta.
PUNTI SALIENTI DEL REPORT SUI DATI DELLE API
Le API generano innumerevoli vantaggi aziendali, ma le API vulnerabili possono portare all'esposizione dei dati, a errori di conformità e ad altre minacce. Fai attenzione a queste tendenze API.
Scopri di più sul rilevamento delle API di Cloudflare, sulla protezione OWASP API Top 10, sul TLS reciproco e sulla protezione delle API senza compromettere l'innovazione.