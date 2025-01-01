Registrati

Report sulla sicurezza e la gestione delle API 2024

Scopri le tendenze in materia di sicurezza, prestazioni e gestione delle API in base al traffico API mondiale elaborato da Cloudflare, una delle reti più grandi al mondo.

REPORT SUI DATI

Dati sul traffico API globale dalla connettività cloud

2025 API Security & Management Report

Le API, le interfacce programmabili che costituiscono oltre la metà (57%) del traffico Internet, sono estremamente complesse da gestire e proteggere dagli abusi. Scopri di più sul rischio delle API shadow e di altre minacce API, sulle tecniche di mitigazione degli attacchi e su altre tendenze nel mondo incentrato sulle API.

2025 API Security & Management Report

Confronta in modo olistico i rischi per la sicurezza, le prestazioni e la gestione degli endpoint API

I risultati del report si basano su modelli di traffico aggregati osservati dalla rete globale di Cloudflare tra il 1° ottobre 2022 e il 31 agosto 2023. Cloudflare soddisfa in media oltre 50 milioni di richieste HTTP al secondo e blocca in media 170 miliardi di minacce informatiche ogni giorno.

Le API sono strumenti potenti che consentono agli sviluppatori di creare applicazioni complesse e complete per servire i propri clienti, partner e dipendenti, ma ogni API è una potenziale superficie d'attacco che deve essere protetta.

Melinda Marks
Gruppo di strategia aziendale

PUNTI SALIENTI DEL REPORT SUI DATI DELLE API

~59%
Quasi il 60% delle organizzazioni ha consentito l’accesso in “scrittura” ad almeno la metà delle loro API
~31%
Il machine learning ha rilevato un terzo di endpoint API in più rispetto a quanto segnalato dai clienti stessi
Errore 1
Oltre la metà (51,6%) dei tassi di errore API comprendevano "troppe richieste" (429 errori)
Mitigazione 1
Un terzo (33%) delle tecniche di mitigazione delle API comprendeva il blocco degli attacchi DDoS
Infografica

Lo stato della sicurezza e della gestione delle API

The State of API Security and Management

Le API generano innumerevoli vantaggi aziendali, ma le API vulnerabili possono portare all'esposizione dei dati, a errori di conformità e ad altre minacce. Fai attenzione a queste tendenze API.

The State of API Security and Management

Esplora più contenuti

Blog

Presentazione del Report sulla sicurezza e la gestione delle API 2024 di Cloudflare

2024 API security and management report - Blog image
Stampa

Comunicato stampa per il Report 2024 sulla sicurezza e sulla gestione delle API

Illustration of a press release
Webinar

Tendenze e previsioni sulla sicurezza delle API 2024

2024 API Security Trends & Predictions
Proteggi le API mentre guidano la crescita

Scopri di più sul rilevamento delle API di Cloudflare, sulla protezione OWASP API Top 10, sul TLS reciproco e sulla protezione delle API senza compromettere l'innovazione.

