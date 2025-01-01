Me interesa

Informe sobre seguridad y gestión de las API 2024

Descubre las tendencias en materia de seguridad, rendimiento y gestión de las API basadas en el tráfico global de las API procesado por Cloudflare, una de las mayores redes del mundo

2025 API Security & Management Report

Las API, interfaces programables que comprenden más de la mitad (57 %) del tráfico de Internet, son muy complejas de gestionar y proteger contra el abuso. Descubre los riesgos de las API paralelas y otras amenazas, así como las técnicas de mitigación de ataques y las tendencias del mundo centrado en las API.

2025 API Security & Management Report

Evalúa de forma integral los riesgos de la seguridad, el rendimiento y la gestión de los puntos finales de las API

Las conclusiones de este informe se basan en los patrones de tráfico agregado que ha observado la red global de Cloudflare entre el 1 de octubre de 2022 y el 31 de agosto de 2023. Como promedio, Cloudflare atiende más de 50 millones de solicitudes HTTP por segundo, y bloquea 170 000 millones de ciberamenazas al día.

Las API son herramientas eficaces que permiten a los desarrolladores crear aplicaciones complejas y completas para sus clientes, socios y usuarios, pero cada API es una superficie de ataque potencial que hay que proteger.

Melinda Marks
·
Enterprise Strategy Group

DATOS DESTACADOS DEL INFORME SOBRE LAS API

~59 %
Casi el 60 % de las organizaciones permite el acceso a operaciones de "escritura" al menos a la mitad de sus API.
~31 %
Los modelos de aprendizaje automático detectaron más puntos finales de API de los que comunicaron las organizaciones, en concreto un tercio más.
Principal error
Más de la mitad (51,6 %) de los errores de las API ocurrieron cuando el servidor recibió demasiadas solicitudes (error HTTP 429).
Principal medida de mitigación
Un tercio (33 %) de las soluciones para mitigar las vulnerabilidades de las API consistió en el bloqueo de ataques DDoS.
Infografía

El estado de la seguridad y la gestión de las API

The State of API Security and Management

Las API promueven innumerables ventajas empresariales, pero las API vulnerables pueden provocar la exposición de datos, incumplimientos y otras amenazas. Presta atención a estas tendencias sobre la seguridad de las API.

The State of API Security and Management

Más información

Blog

Nuevo informe de Cloudflare sobre seguridad y gestión de las API 2024

2024 API security and management report - Blog image
Prensa

Comunicado de prensa del informe "Seguridad y gestión de las API 2024"

Illustration of a press release
Seminario web

Previsiones y tendencias de la seguridad de las API en 2024

2024 API Security Trends & Predictions
