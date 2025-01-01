Descubre las tendencias en materia de seguridad, rendimiento y gestión de las API basadas en el tráfico global de las API procesado por Cloudflare, una de las mayores redes del mundo.
Las API, interfaces programables que comprenden más de la mitad (57 %) del tráfico de Internet, son muy complejas de gestionar y proteger contra el abuso. Descubre los riesgos de las API paralelas y otras amenazas, así como las técnicas de mitigación de ataques y las tendencias del mundo centrado en las API.
Las conclusiones de este informe se basan en los patrones de tráfico agregado que ha observado la red global de Cloudflare entre el 1 de octubre de 2022 y el 31 de agosto de 2023. Como promedio, Cloudflare atiende más de 50 millones de solicitudes HTTP por segundo, y bloquea 170 000 millones de ciberamenazas al día.
Las API son herramientas eficaces que permiten a los desarrolladores crear aplicaciones complejas y completas para sus clientes, socios y usuarios, pero cada API es una superficie de ataque potencial que hay que proteger.
DATOS DESTACADOS DEL INFORME SOBRE LAS API
Las API promueven innumerables ventajas empresariales, pero las API vulnerables pueden provocar la exposición de datos, incumplimientos y otras amenazas. Presta atención a estas tendencias sobre la seguridad de las API.
Descubre más información sobre la detección de las API de Cloudflare, la protección de las 10 principales vulnerabilidades de OWASP contra la seguridad de las API, mutual TLS y la protección de las API sin renunciar a la innovación.