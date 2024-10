Un nuevo informe de Cloudflare revela los problemas de las empresas derivados de aplicar estrategias de seguridad desactualizadas en el marco de las crecientes amenazas en línea

San Francisco, CA, 25 de junio de 2024 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), la empresa líder en conectividad cloud, hoy publicó su informe Estado de la seguridad de las aplicaciones de 2024. Los análisis de este año indican que a los equipos de seguridad de les cuesta seguir el ritmo de los riesgos que conlleva depender de aplicaciones modernas (la tecnología base de todos los sitios más usados en la actualidad). En el informe, se destaca que la cantidad de amenazas derivadas de problemas en la cadena de suministros de software, el aumento de los ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS) y los bots maliciosos, a menudo exceden los recursos de los equipos dedicados a la seguridad de las aplicaciones.

El mundo digital de hoy funciona gracias a aplicaciones web y API. Estas permiten que los sitios de comercio electrónico procesen pagos, los sistemas de salud compartan datos de pacientes de manera segura y podamos realizar distintas operaciones en nuestros teléfonos. Sin embargo, a medida que nos hacemos más dependientes de esas aplicaciones, más se expande la superficie de ataques. Y esto se potencia con la necesidad de los desarrolladores de aplicar nuevas funciones, por ej., las facilitadas por IA generativa. Si no se protege, una aplicación vulnerable puede convertirse en el origen de una falla operativa, pérdidas financieras o el colapso de partes clave de infraestructura.

"Las aplicaciones web nunca se construyeron teniendo en cuenta la seguridad. Sin embargo, las utilizamos a diario para todo tipo de funciones críticas, lo que las convierte en un objetivo ideal para los piratas informáticos”, afirmó Matthew Prince, cofundador y director ejecutivo de Cloudflare. “La red de Cloudflare bloquea un promedio de 209 mil millones de ciberamenazas para nuestros clientes cada día. La capa de seguridad que rodea las aplicaciones actuales se ha convertido en una de las piezas más esenciales para garantizar que Internet permanezca segura”.

De las conclusiones clave del informe Estado de la seguridad de las aplicaciones de 2024 de Cloudflare, mencionaremos algunas:

Los ataques DDoS siguen aumentando en cantidad y magnitud: el vector DDoS sigue siendo el más aprovechado por los atacantes que buscan vulnerar aplicaciones web y API, hablamos del 37,1 % de todo el tráfico de aplicaciones mitigado por Cloudflare. Las industrias más apuntadas fueron las de juegos y apuestas, TI e Internet, criptomonedas, software informático y marketing y publicidad.

el vector DDoS sigue siendo el más aprovechado por los atacantes que buscan vulnerar aplicaciones web y API, hablamos del 37,1 % de todo el tráfico de aplicaciones mitigado por Cloudflare. Las industrias más apuntadas fueron las de juegos y apuestas, TI e Internet, criptomonedas, software informático y marketing y publicidad. Crear parches primero frente a aprovechar primero—la carrera entre defensores y atacantes se acelera: Cloudflare observó las explotaciones más rápidas hasta el momento de vulnerabilidades zero-day, de las cuales una ocurrió solo 22 minutos después de que se publicara su prueba de concepto (PoC).

Cloudflare observó las explotaciones más rápidas hasta el momento de vulnerabilidades zero-day, de las cuales una ocurrió solo 22 minutos después de que se publicara su prueba de concepto (PoC). Los bots maliciosos, si no se controlan, pueden causar grandes problemas: un tercio (31,2 %) de todo el tráfico proviene de bots, y la mayoría de ellos (93 %) no están verificados y pueden ser maliciosos. Las industrias más afectadas fueron las de productos manufacturados y de consumo, criptomonedas, seguridad de redes y computadoras y el gobierno federal de los EE. UU.

un tercio (31,2 %) de todo el tráfico proviene de bots, y la mayoría de ellos (93 %) no están verificados y pueden ser maliciosos. Las industrias más afectadas fueron las de productos manufacturados y de consumo, criptomonedas, seguridad de redes y computadoras y el gobierno federal de los EE. UU. Las empresas tienen estrategias de seguridad desactualizadas para proteger sus API: las reglas del firewall de aplicaciones web (WAF) tradicional que siguen un modelo de seguridad negativo (basado en la suposición de que la mayoría del tráfico web es benigno)** **son la opción más recurrente a la hora de proteger el tráfico de las API. Muy pocas empresas aplican las prácticas recomendadas más aceptadas de seguridad para API, que están basadas en un modelo de seguridad positivo (definiciones estrictas a la hora de permitir o rechazar tráfico).

las reglas del firewall de aplicaciones web (WAF) tradicional que siguen un modelo de seguridad negativo (basado en la suposición de que la mayoría del tráfico web es benigno)** **son la opción más recurrente a la hora de proteger el tráfico de las API. Muy pocas empresas aplican las prácticas recomendadas más aceptadas de seguridad para API, que están basadas en un modelo de seguridad positivo (definiciones estrictas a la hora de permitir o rechazar tráfico). La dependencia de software de terceros supone cada vez más riesgos: las empresas usan un promedio de 47,1 piezas de código provistas por terceros y establecen un promedio de 49,6 conexiones salientes a recursos de estos para mejorar el rendimiento y la eficiencia de sus sitios web, por ej., al usar los servicios Analytics o Ads de Google. Pero, como el desarrollo web permite cada vez más el uso de códigos de terceros y que se ejecuten funciones de estos en los navegadores de los usuarios, las cadenas de suministros de las empresas están cada vez más expuestas a riesgos y problemas, a la vez que se descuida el cumplimiento normativo.

Metodología del informe: Este documento se basa en patrones de tráfico agregados que Cloudflare detectó desde el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2024 en su red global. Los datos y la información sobre amenazas recopilados de la red de Cloudflare se complementan con fuentes de terceros, que están citadas en el informe. Cloudflare mitigó el 6,8 % del tráfico de aplicaciones web y API durante el periodo de recolección de datos. El tráfico mitigado es todo aquel que Cloudflare bloqueó o clasificó como peligroso. Los distintos tipos de amenaza y las técnicas de mitigación que les corresponden dependen de varios factores, como las potenciales brechas de seguridad de las aplicaciones, el tipo de negocio de la víctima y las metas de los atacantes.

