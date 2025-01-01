S’inscrire

Rapport 2024 consacré à la gestion et à la sécurité des API

Découvrez les tendances en matière de sécurité, de performances et de gestion des API, basées sur le trafic d'API international traité par Cloudflare, l'un des plus grands réseaux du monde

RAPPORT

Les données du trafic d'API international issues de notre cloud de connectivité de premier plan

2025 API Security & Management Report

Les API, c'est-à-dire les interfaces programmables totalisant plus de la moitié (57 %) du trafic Internet, sont particulièrement complexes à gérer et à protéger contre les abus. Découvrez les risques liés aux API fantômes et aux autres menaces visant les API, les techniques d'atténuation des attaques et les autres tendances du monde orienté API.

Télécharger le rapportConsulter le blog
2025 API Security & Management Report

Évaluez de manière globale les risques de sécurité, les performances et la gestion des points de terminaison d'API

Les conclusions de ce rapport se basent sur les schémas de trafic agrégé observés par le réseau mondial de Cloudflare entre le 1er octobre 2022 et le 31 août 2023. Cloudflare traite en moyenne plus de 50 millions de requêtes HTTP par seconde et bloque quotidiennement 170 milliards de cybermenaces (là encore en moyenne).

Les API sont des outils puissants permettant aux développeurs de créer des applications complexes et complètes afin de servir leurs clients, leurs partenaires et leurs collaborateurs, mais chaque API constitue une surface d'attaque potentielle devant être sécurisée.

Melinda Marks
·
Enterprise Strategy Group

POINTS SAILLANTS DU RAPPORT DE DONNÉES SUR LES API

59 % environ
Près de 60 % des entreprises accordent un accès « en écriture » à au moins la moitié de leurs API.
31 % environ
Le Machine Learning a identifié près d'un tiers de points de terminaison d'API supplémentaires que ce que les clients ont eux-mêmes rapporté.
Première erreur
Plus de la moitié (51,6 %) des taux d'erreur d'API se composaient d'erreurs « Too Many Requests » (Trop de requêtes, c'est-à-dire d'erreurs 429).
Première méthode d'atténuation
Un tiers (33 %) des mesures d'atténuation des menaces liées aux API comprenaient le blocage d'attaques DDoS.
Infographie

L'état de la gestion et de la sécurité des API

The State of API Security and Management

Les API sont source d'innombrables avantages opérationnels, mais les API vulnérables peuvent ouvrir la voie à l'exposition des données, aux violations de la conformité et aux autres menaces. Découvrez les tendances concernant les API.

Voir l’infographie
The State of API Security and Management

Explorez davantage de contenu

Slide 1 of 3
Blog

Découvrez le rapport Cloudflare 2024 consacré à la gestion et à la sécurité des API

Lire maintenant
2024 API security and management report - Blog image
Presse

Communiqué de presse sur le rapport 2024 consacré à la gestion et à la sécurité des API

Lire maintenant
Illustration of a press release
Webinaire

Tendances et prévisions en matière de sécurité des API pour 2024

Inscription
2024 API Security Trends & Predictions
Blog

Découvrez le rapport Cloudflare 2024 consacré à la gestion et à la sécurité des API

Lire maintenant
2024 API security and management report - Blog image
Presse

Communiqué de presse sur le rapport 2024 consacré à la gestion et à la sécurité des API

Lire maintenant
Illustration of a press release
Webinaire

Tendances et prévisions en matière de sécurité des API pour 2024

Inscription
2024 API Security Trends & Predictions
Blog

Découvrez le rapport Cloudflare 2024 consacré à la gestion et à la sécurité des API

Lire maintenant
2024 API security and management report - Blog image
Presse

Communiqué de presse sur le rapport 2024 consacré à la gestion et à la sécurité des API

Lire maintenant
Illustration of a press release
Webinaire

Tendances et prévisions en matière de sécurité des API pour 2024

Inscription
2024 API Security Trends & Predictions

Protégez les API qui soutiennent votre activité

Apprenez-en davantage sur l'identification des API, la protection contre les menaces du Top 10 de l'OWASP en matière de sécurité des API, le protocole Mutual TLS (mTLS) et la protection des API, sans compromettre l'innovation.

Regarder la démoNous contacter

DÉMARRAGE

SOLUTIONS

SUPPORT

CONFORMITÉ

INTÉRÊT PUBLIC

ENTREPRISE

© 2025 Cloudflare, Inc.Politique de confidentialitéConditions d’utilisationSignaler des problèmes de sécuritéFiabilité et sécuritéMarque commerciale