Découvrez les tendances en matière de sécurité, de performances et de gestion des API, basées sur le trafic d'API international traité par Cloudflare, l'un des plus grands réseaux du monde
Les API, c'est-à-dire les interfaces programmables totalisant plus de la moitié (57 %) du trafic Internet, sont particulièrement complexes à gérer et à protéger contre les abus. Découvrez les risques liés aux API fantômes et aux autres menaces visant les API, les techniques d'atténuation des attaques et les autres tendances du monde orienté API.
Les conclusions de ce rapport se basent sur les schémas de trafic agrégé observés par le réseau mondial de Cloudflare entre le 1er octobre 2022 et le 31 août 2023. Cloudflare traite en moyenne plus de 50 millions de requêtes HTTP par seconde et bloque quotidiennement 170 milliards de cybermenaces (là encore en moyenne).
Les API sont des outils puissants permettant aux développeurs de créer des applications complexes et complètes afin de servir leurs clients, leurs partenaires et leurs collaborateurs, mais chaque API constitue une surface d'attaque potentielle devant être sécurisée.
POINTS SAILLANTS DU RAPPORT DE DONNÉES SUR LES API
Les API sont source d'innombrables avantages opérationnels, mais les API vulnérables peuvent ouvrir la voie à l'exposition des données, aux violations de la conformité et aux autres menaces. Découvrez les tendances concernant les API.
Apprenez-en davantage sur l'identification des API, la protection contre les menaces du Top 10 de l'OWASP en matière de sécurité des API, le protocole Mutual TLS (mTLS) et la protection des API, sans compromettre l'innovation.