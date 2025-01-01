Informieren Sie sich über die Trends im Bereich API-Sicherheit, -Performance und -Verwaltung. Diese wurden anhand des API-Traffics ermittelt, den Cloudflare, der Betreiber eines der größten Netzwerke der Welt, rund um den Erdball verarbeitet hat
Programmierschnittstellen (Application Programming Interfaces – API), die aktuell für mehr als die Hälfte (57 %) des Internet-Traffics verantwortlich sind, lassen sich nur schwer verwalten und vor Missbrauch schützen. Erfahren Sie etwas über die Risiken von Schatten-API und anderen API-bezogenen Bedrohungen, Verfahren zur Abwehr entsprechender Angriffe und weitere Trends in einem Kontext, in dem sich alles um API dreht.
Die Erkenntnisse aus diesem Bericht beruhen auf Traffic-Mustern, die im weltumspannenden Cloudflare-Netzwerk zwischen dem 1. Oktober 2022 und dem 31. August 2023 registriert wurden. Cloudflare verarbeitet im Schnitt mehr als 50 Millionen HTTP-Anfragen pro Sekunde und blockiert durchschnittlich 170 Milliarden Cyberbedrohungen am Tag.
API sind mächtige Werkzeuge, mit denen Entwicklerinnen und Entwickler umfassende, komplexe Anwendungen für Kundinnen und Kunden, Partner und Beschäftigte erschaffen können. Doch jede API ist auch ein mögliches Einfallstor für Angriffe, das abgesichert werden muss.
HIGHLIGHTS AUS DEM API-DATENREPORT
API ermöglichen unzählige geschäftliche Vorteile. Sind sie allerdings unzureichend geschützt, drohen unter anderem die ungewollte Offenlegung von Daten und Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen. Bestimmte API-Trends sollten Sie deshalb auf dem Schirm haben.
Hier erfahren Sie mehr über die API-Erkennung, den auf den OWASP API Top 10 beruhenden Schutz und mutual TSL von Cloudflare sowie darüber, wie Sie API absichern können, ohne Innovationen zu behindern.