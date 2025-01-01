Registrieren

Bericht zu API-Sicherheit und -Verwaltung 2024

Informieren Sie sich über die Trends im Bereich API-Sicherheit, -Performance und -Verwaltung. Diese wurden anhand des API-Traffics ermittelt, den Cloudflare, der Betreiber eines der größten Netzwerke der Welt, rund um den Erdball verarbeitet hat

DATENREPORT

Daten zu weltweitem API-Traffic von der führenden Connectivity Cloud

2025 API Security & Management Report

Programmierschnittstellen (Application Programming Interfaces – API), die aktuell für mehr als die Hälfte (57 %) des Internet-Traffics verantwortlich sind, lassen sich nur schwer verwalten und vor Missbrauch schützen. Erfahren Sie etwas über die Risiken von Schatten-API und anderen API-bezogenen Bedrohungen, Verfahren zur Abwehr entsprechender Angriffe und weitere Trends in einem Kontext, in dem sich alles um API dreht.

2025 API Security & Management Report

Ganzheitliche Bewertung der Sicherheitsrisiken, Performance und des Verwaltungsaufwands von API-Endpunkten

Die Erkenntnisse aus diesem Bericht beruhen auf Traffic-Mustern, die im weltumspannenden Cloudflare-Netzwerk zwischen dem 1. Oktober 2022 und dem 31. August 2023 registriert wurden. Cloudflare verarbeitet im Schnitt mehr als 50 Millionen HTTP-Anfragen pro Sekunde und blockiert durchschnittlich 170 Milliarden Cyberbedrohungen am Tag.

API sind mächtige Werkzeuge, mit denen Entwicklerinnen und Entwickler umfassende, komplexe Anwendungen für Kundinnen und Kunden, Partner und Beschäftigte erschaffen können. Doch jede API ist auch ein mögliches Einfallstor für Angriffe, das abgesichert werden muss.

Melinda Marks
·
Enterprise Strategy Group

HIGHLIGHTS AUS DEM API-DATENREPORT

~59 %
Fast 60 % aller Unternehmen gewähren Schreibzugriff für mindestens die Hälfte ihrer API
~31 %
Die Zahl der mittels Machine Learning aufgespürten API-Endpunkte war ein Drittel höher, als von den Kunden selbst angegeben
Am stärksten verbreiteter Fehler
Mehr als die Hälfte (51,6 %) der API-Fehler umfassten die Meldung „Too Many Requests“ („Zu viele Anfragen.“, Fehler Nr. 429)
Wichtigste Abwehrmaßnahme
Ein Drittel (33 %) der Maßnahmen zur Abwehr von Angriffen auf API beinhalten das Blockieren von DDoS-Attacken
INFOGRAFIK

Der Stand der Dinge bei API-Sicherheit und -Verwaltung

The State of API Security and Management

API ermöglichen unzählige geschäftliche Vorteile. Sind sie allerdings unzureichend geschützt, drohen unter anderem die ungewollte Offenlegung von Daten und Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen. Bestimmte API-Trends sollten Sie deshalb auf dem Schirm haben.

The State of API Security and Management

Weitere Inhalte ansehen

Blog

Wir stellen vor: Der Cloudflare-Bericht zu API-Sicherheit und -Verwaltung 2024

2024 API security and management report - Blog image
Presse

Pressemitteilung: Bericht zu API-Sicherheit und -Verwaltung 2024

Illustration of a press release
Webinar

Trends und Vorhersagen zu API-Sicherheit 2024

2024 API Security Trends & Predictions
Geschäftsfördernde API richtig schützen

Hier erfahren Sie mehr über die API-Erkennung, den auf den OWASP API Top 10 beruhenden Schutz und mutual TSL von Cloudflare sowie darüber, wie Sie API absichern können, ohne Innovationen zu behindern.

