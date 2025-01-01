Programmierschnittstellen (Application Programming Interfaces – API), die aktuell für mehr als die Hälfte (57 %) des Internet-Traffics verantwortlich sind, lassen sich nur schwer verwalten und vor Missbrauch schützen. Erfahren Sie etwas über die Risiken von Schatten-API und anderen API-bezogenen Bedrohungen, Verfahren zur Abwehr entsprechender Angriffe und weitere Trends in einem Kontext, in dem sich alles um API dreht.