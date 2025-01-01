Descubra as tendências de segurança, desempenho e gerenciamento de APIs com base no tráfego de APIs processado em todo o mundo pela Cloudflare, uma das maiores redes do mundo.
A gestão das APIs — interfaces programáveis que compõem mais da metade (57%) do tráfego da internet — e sua proteção contra abusos são altamente complexas. Leia sobre o risco das APIs sombra e outras ameaças às APIs, técnicas de mitigação de ataques e outras tendências em todo o mundo centrado nas APIs.
As constatações do relatório se baseiam em padrões de tráfego agregados observados pela rede global da Cloudflare entre 1° de outubro de 2022 e 31 de agosto de 2023. A Cloudflare atende, em média, mais de 50 milhões de solicitações HTTP por segundo e bloqueia uma média de 170 bilhões de ameaças cibernéticas por dia.
As APIs são ferramentas poderosas para os desenvolvedores criarem aplicativos complexos ricos em recursos para atender aos seus clientes, parceiros e funcionários, mas cada API representa uma superfície de ataque em potencial que precisa ser protegida.
DESTAQUES DO RELATÓRIO DE DADOS DE APIS
As APIs fomentam inúmeras vantagens comerciais, mas APIs vulneráveis podem resultar em exposição de dados, falhas de conformidade e outras ameaças. Fique atento a essas tendências de APIs.
Saiba mais sobre a descoberta de APIs da Cloudflare, proteção contra os 10 Maiores Riscos de APIs da OWASP, mutual TLS e como proteger as APIs sem comprometer a inovação.