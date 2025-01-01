Inscreva-se

Relatório sobre segurança e gerenciamento de APIs de 2024

Descubra as tendências de segurança, desempenho e gerenciamento de APIs com base no tráfego de APIs processado em todo o mundo pela Cloudflare, uma das maiores redes do mundo.

RELATÓRIO DE DADOS

Dados do tráfego global de APIs de uma nuvem de conectividade líder

2025 API Security & Management Report

A gestão das APIs — interfaces programáveis que compõem mais da metade (57%) do tráfego da internet — e sua proteção contra abusos são altamente complexas. Leia sobre o risco das APIs sombra e outras ameaças às APIs, técnicas de mitigação de ataques e outras tendências em todo o mundo centrado nas APIs.

2025 API Security & Management Report

Compare holisticamente os riscos de segurança, o desempenho e a gestão de endpoints de API a um parâmetro de referência

As constatações do relatório se baseiam em padrões de tráfego agregados observados pela rede global da Cloudflare entre 1° de outubro de 2022 e 31 de agosto de 2023. A Cloudflare atende, em média, mais de 50 milhões de solicitações HTTP por segundo e bloqueia uma média de 170 bilhões de ameaças cibernéticas por dia.

As APIs são ferramentas poderosas para os desenvolvedores criarem aplicativos complexos ricos em recursos para atender aos seus clientes, parceiros e funcionários, mas cada API representa uma superfície de ataque em potencial que precisa ser protegida.

Melinda Marks
·
Enterprise Strategy Group

DESTAQUES DO RELATÓRIO DE DADOS DE APIS

cerca de 59%
Quase 60% das organizações permitem um acesso de "escrita" para pelo menos metade de suas APIs
cerca de 31%
O aprendizado de máquina encontrou um terço de endpoints de API a mais do que os reportados espontaneamente pelos clientes
Erro n.° 1
Mais da metade (51,6%) das taxas de erro de APIs se deveram a "Too Many Requests" (erros 429)
Mitigação n.° 1
Um terço (33%) das técnicas de mitigação para APIs consistiram de bloqueios de ataques de DDoS
Infográfico

O estado da segurança e gestão de APIs

The State of API Security and Management

As APIs fomentam inúmeras vantagens comerciais, mas APIs vulneráveis podem resultar em exposição de dados, falhas de conformidade e outras ameaças. Fique atento a essas tendências de APIs.

The State of API Security and Management

Explore mais conteúdo

Blog

Apresentação do Relatório de Segurança e Gestão de APIs 2024 da Cloudflare

2024 API security and management report - Blog image
Imprensa

Comunicado de imprensa do Relatório de Segurança e Gestão de APIs 2024

Illustration of a press release
Webinar

Previsões e Tendências de Segurança de APIs 2024

2024 API Security Trends & Predictions
Proteja as APIs enquanto elas impulsionam os negócios

Saiba mais sobre a descoberta de APIs da Cloudflare, proteção contra os 10 Maiores Riscos de APIs da OWASP, mutual TLS e como proteger as APIs sem comprometer a inovação.

