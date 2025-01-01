このレポートの調査結果は、2022年10月1日から2023年8月31日までの間にCloudflareのグローバルネットワークで観察された集約されたトラフィックパターンに基づいています。Cloudflareは毎秒平均5,000万件以上のHTTPリクエストを処理し、毎日平均1,700億件のサイバー脅威をブロックしています。