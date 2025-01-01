サインアップ

2024年APIセキュリティおよび管理レポート

世界最大級ネットワークのCloudflareが処理している全世界のAPIトラフィックを基に導かれた、APIセキュリティ、パフォーマンス、管理のトレンドをご覧ください。

データレポート

主要なコネクティビティクラウド企業からのグローバルなAPIトラフィックデータ

2025 API Security & Management Report

APIは、インターネットトラフィックの半分以上（57%）を占めるプログラマブルインターフェイスであり、管理と悪用からの保護が非常に複雑です。シャドーAPIとその他のAPI脅威のリスク、攻撃軽減手法、API中心の世界のその他の動向についてご覧ください。

2025 API Security & Management Report

APIエンドポイントのセキュリティリスク、パフォーマンス、管理の全体的なベンチマーク

このレポートの調査結果は、2022年10月1日から2023年8月31日までの間にCloudflareのグローバルネットワークで観察された集約されたトラフィックパターンに基づいています。Cloudflareは毎秒平均5,000万件以上のHTTPリクエストを処理し、毎日平均1,700億件のサイバー脅威をブロックしています。

APIは、開発者が顧客、パートナー、従業員に役立つ完全な機能を備えた複雑なアプリケーションを作成するための強力なツールですが、各APIは潜在的な攻撃対象領域となる可能性があり、それを保護する必要があります。

Melinda Marks
·
企業戦略グループ

APIデータレポートの概要

~59%
60%近くの組織が、自社APIの半分以上に「書き込み」アクセスを許可
~31%
機械学習では、企業が自己報告したAPIエンドポイント数より3分の1多いAPIエンドポイントを発見しました
エラー第1位
APIエラー率の半数以上（51.6%）が、「リクエストが多すぎます」（429エラー）でした
No.1の軽減
APIに対する軽減策のうち、3分の1（33%）は、DDoS攻撃のブロックでした
インフォグラフィック

APIセキュリティおよび管理の現状

The State of API Security and Management

APIはビジネス上の数え切れない利点を生み出しますが、脆弱なAPIはデータ漏洩、コンプライアンス違反、その他の脅威につながる可能性があります。これらのAPIの動向に注意しましょう。

The State of API Security and Management

ブログ

Cloudflare「2024年APIセキュリティおよび管理レポート」のご紹介

2024 API security and management report - Blog image
プレス

2024年APIセキュリティおよび管理レポートのプレスリリース

Illustration of a press release
ウェビナー

2024年APIセキュリティのトレンドと予測

2024 API Security Trends & Predictions
ビジネスの成長を促すAPIの保護

CloudflareのAPIディスカバリー、OWASP APIトップ 10リスクに対する保護、mutual TLS、イノベーションを損なうことなくAPIを保護することについてご覧ください。

