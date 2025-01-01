世界最大級ネットワークのCloudflareが処理している全世界のAPIトラフィックを基に導かれた、APIセキュリティ、パフォーマンス、管理のトレンドをご覧ください。
APIは、インターネットトラフィックの半分以上（57%）を占めるプログラマブルインターフェイスであり、管理と悪用からの保護が非常に複雑です。シャドーAPIとその他のAPI脅威のリスク、攻撃軽減手法、API中心の世界のその他の動向についてご覧ください。
このレポートの調査結果は、2022年10月1日から2023年8月31日までの間にCloudflareのグローバルネットワークで観察された集約されたトラフィックパターンに基づいています。Cloudflareは毎秒平均5,000万件以上のHTTPリクエストを処理し、毎日平均1,700億件のサイバー脅威をブロックしています。
APIは、開発者が顧客、パートナー、従業員に役立つ完全な機能を備えた複雑なアプリケーションを作成するための強力なツールですが、各APIは潜在的な攻撃対象領域となる可能性があり、それを保護する必要があります。
APIデータレポートの概要
APIはビジネス上の数え切れない利点を��生み出しますが、脆弱なAPIはデータ漏洩、コンプライアンス違反、その他の脅威につながる可能性があります。これらのAPIの動向に注意しましょう。