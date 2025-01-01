사이버 위험 파트너십 Cloudflare, 주요 사이버 보험사 및 사고 대응 공급자와 협력하여 고객이 보험료를 절감하고 사이버 위험을 개선할 수 있도록 지원

고객은 상기 파트너와 Cloudflare의 제휴로 확보된 보안 상태를 활용하여 보험 파트너로부터 더 나은 보장 혜택과 보험료를 제공받을 수 있습니다. 또한, 사고 대응 회사와 Cloudflare의 제휴를 통해 공격 시나리오에 신속하게 대응할 수 있습니다.

파트너 제휴에 관심이 있는 사이버 보험사 또는 사고 대응 공급자는 문의해주시기 바랍니다.