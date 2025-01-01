사이버 위험 파트너십

가입

Cloudflare, 주요 사이버 보험사 및 사고 대응 공급자와 협력하여 고객이 보험료를 절감하고 사이버 위험을 개선할 수 있도록 지원

고객은 상기 파트너와 Cloudflare의 제휴로 확보된 보안 상태를 활용하여 보험 파트너로부터 더 나은 보장 혜택과 보험료를 제공받을 수 있습니다. 또한, 사고 대응 회사와 Cloudflare의 제휴를 통해 공격 시나리오에 신속하게 대응할 수 있습니다.

파트너 제휴에 관심이 있는 사이버 보험사 또는 사고 대응 공급자는 문의해주시기 바랍니다.

보험 파트너

Cloudflare의 보안 제품군은 고객에게 가장 일반적이고 심각한 위협 벡터에 대한 종합적인 보호를 제공합니다. 당사의 보험 제휴사에서 Cloudflare의 보안 제품군을 사용할 경우 보안 이점이 있음을 이해하고 있으므로 고객 입장에서는 보험료가 낮아지고 보장 범위가 향상될 수 있습니다.

사고 대응 공급자

Cloudflare의 사고 대응 파트너는 공격을 받는 상황을 매일 처리하여 고객이 공격을 완화하고 웹 자산과 네트워크를 다시 온라인 상태로 되돌릴 수 있도록 지원합니다. Cloudflare에서는 공격을 받는 조직에서 신속하게 의뢰할 수 있도록 주요 사고 대응 공급자와 새로운 관계를 맺게 되었음을 알려드립니다.

