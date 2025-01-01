사이버 위험 파트너십

언어
고객은 상기 파트너와 Cloudflare의 제휴로 확보된 보안 상태를 활용하여 보험 파트너로부터 더 나은 보장 혜택과 보험료를 제공받을 수 있습니다. 또한, 사고 대응 회사와 Cloudflare의 제휴를 통해 공격 시나리오에 신속하게 대응할 수 있습니다.
파트너 제휴에 관심이 있는 사이버 보험사 또는 사고 대응 공급자는 문의해주시기 바랍니다.
Cloudflare가 주요 사이버 보험 및 사고 대응 공급업체와 맺은 사이버 위험 파트너십에 대해 알아보세요.
Cloudflare 고객이 되어 어떤 규모의 조직이든 더 나은 사이버 보험에 가입할 자격을 갖추고 더 저렴한 보험료를 이용할 방법을 알아보세요.
