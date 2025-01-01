Partnership per il rischio informatico

I nostri clienti possono sfruttare la loro posizione di sicurezza con Cloudflare per qualificarsi per una migliore copertura e premi dai nostri partner assicurativi. Inoltre, le nostre partnership con società di risposta agli incidenti consentono una risposta accelerata a scenari sotto attacco.
Se sei un fornitore di assicurazioni informatiche o di risposta agli incidenti interessato a diventare un partner, contattaci.
Scopri le partnership sul rischio informatico di Cloudflare con i principali fornitori di assicurazione informatica e risposta agli incidenti.
Scopri come le organizzazioni di qualsiasi dimensione possono qualificarsi per un migliore accesso e tariffe all'assicurazione informatica diventando clienti Cloudflare.