Partnership per il rischio informatico

Cloudflare collabora con i principali assicuratori informatici e fornitori di servizi di risposta agli incidenti per aiutare i clienti a ridurre i premi assicurativi e mitigare il rischio informatico.

I nostri clienti possono sfruttare la loro posizione di sicurezza con Cloudflare per qualificarsi per una migliore copertura e premi dai nostri partner assicurativi. Inoltre, le nostre partnership con società di risposta agli incidenti consentono una risposta accelerata a scenari sotto attacco.

Se sei un fornitore di assicurazioni informatiche o di risposta agli incidenti interessato a diventare un partner, contattaci.

Partner assicurativi

La suite di sicurezza di Cloudflare garantisce ai nostri clienti una protezione completa contro i vettori di minacce più comuni e gravi. I nostri partner assicurativi comprendono i vantaggi in termini di sicurezza derivanti dall'utilizzo della suite di sicurezza di Cloudflare e i clienti possono beneficiare di tariffe premium più basse e una copertura avanzata.

Fornitori di risposta agli incidenti

I nostri partner di risposta agli incidenti si occupano di situazioni attive sotto attacco giorno dopo giorno, aiutando i clienti a mitigare l'attacco e a riportare online la loro proprietà Web e la loro rete. Annunciamo nuove relazioni con importanti fornitori di servizi di risposta agli incidenti per consentire un rapido rinvio delle organizzazioni sotto attacco.

Contattaci

