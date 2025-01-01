Registrieren

Partnerschaften gegen Cyberrisiken

Cloudflare arbeitet mit führenden Cyberversicherern und Incident Response-Dienstleistern zusammen, um Kunden Einsparungen bei Versicherungsbeiträgen und eine Senkung ihrer Cyberrisiken zu ermöglichen

Unsere Kunden können auf Grundlage ihres Sicherheitsstatus bei Cloudflare von unseren Versicherungspartnern einen besseren Schutz und niedrigere Beiträge erhalten. Außerdem erlauben unsere Partnerschaften mit Incident Response-Dienstleistern eine schnellere Reaktion im Angriffsfall.

Sie sind Cyberversicherer oder Incident Response-Dienstleister und haben Interesse an einer Partnerschaft? Dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Versicherungspartner

Die Sicherheitsprodukte von Cloudflare bieten unseren Kunden umfassenden Schutz vor den gängigsten und gefährlichsten Angriffsvektoren. Unseren Versicherungspartner sind die Vorteile der Sicherheitsprodukte von Cloudflare bekannt, weshalb sich Kunden bei ihnen für niedrigere Beiträge und erweiterten Schutz qualifizieren können.

Incident Response-Dienstleister

Für unsere Partner aus dem Incident Response-Bereich ist der Umgang mit laufenden Angriffen Alltag. Sie helfen Kunden, die Attacke abzuwehren und ihre Websites und Netzwerke wieder mit dem Internet zu verbinden. Wir geben neue Kooperationen mit bekannten Incident Response-Dienstleistern bekannt, damit angegriffene Unternehmen schnell weiterverwiesen werden können.

Sie sind Cyberversicherer oder Incident Response-Dienstleister und haben Interesse an einer Partnerschaft? Dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Kontakt

Mehr dazu

Blog

Cloudflare verkündet Partnerschaften mit führenden Cyberversicherern und Incident Response-Dienstleistern

Informieren Sie sich über die Cloudflare-Partnerschaften zur Bekämpfung von Cyberrisiken mit führenden Anbietern von Cyberversicherungen und Incident Response-Dienstleistern.

Mehr dazu
Link

Cloudflare unterstützt Unternehmen bei der Verwaltung ihres Cyber-Risikos und kündigt Partnerschaften mit führenden Cyber-Versicherern und Incident Response-Dienstleistern an

[Nur Englisch] Erfahren Sie, wie sich Unternehmen jeder Größe für einen besseren Zugang zu Cyber-Versicherungen und bessere Tarife qualifizieren können, indem sie Cloudflare-Kunden werden.

Mehr dazu

ERSTE SCHRITTE

LÖSUNGEN

SUPPORT

COMPLIANCE

ÖFFENTLICHES INTERESSE

UNTERNEHMEN

© 2025 Cloudflare, Inc.DatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenSicherheitsprobleme berichtenVertrauen und SicherheitMarkenzeichenImpressum