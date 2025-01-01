Partnerschaften gegen Cyberrisiken

Unsere Kunden können auf Grundlage ihres Sicherheitsstatus bei Cloudflare von unseren Versicherungspartnern einen besseren Schutz und niedrigere Beiträge erhalten. Außerdem erlauben unsere Partnerschaften mit Incident Response-Dienstleistern eine schnellere Reaktion im Angriffsfall.
Sie sind Cyberversicherer oder Incident Response-Dienstleister und haben Interesse an einer Partnerschaft? Dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Informieren Sie sich über die Cloudflare-Partnerschaften zur Bekämpfung von Cyberrisiken mit führenden Anbietern von Cyberversicherungen und Incident Response-Dienstleistern.
[Nur Englisch] Erfahren Sie, wie sich Unternehmen jeder Größe für einen besseren Zugang zu Cyber-Versicherungen und bessere Tarife qualifizieren können, indem sie Cloudflare-Kunden werden.