Partenariats contre les risques informatiques

Cloudflare s'associe à certains des principaux prestataires de cyber-assurance et de réponse aux incidents afin de permettre à ses clients de réduire leurs primes d'assurance et d'améliorer leur gestion des risques informatiques

Nos clients peuvent tirer parti de leur stratégie de sécurité Cloudflare afin de se voir éligibles à une meilleure couverture et à des primes moins élevées auprès de nos partenaires d'assurance. Nos partenariats conclus avec des entreprises spécialisées dans la réponse aux incidents permettent également une réponse accélérée aux scénarios dans lesquels vous êtes victime d'une attaque.

Si vous êtes fournisseur de services de cyber-assurance ou de réponse aux incidents et que vous souhaitez devenir partenaire, n'hésitez pas à nous contacter.

Partenaires d'assurance

Grâce à la suite de sécurité de Cloudflare, nos clients disposent d'une protection complète contre les vecteurs d'attaques les plus courants et les plus graves. Nos partenaires d'assurance comprennent les avantages liés à l'utilisation de la suite de sécurité Cloudflare. Les clients utilisateurs de cette dernière peuvent se voir éligibles à une couverture renforcée et à des primes moins élevées.

Fournisseurs de réponse aux incidents

Nos partenaires en matière de réponse aux incidents s'occupent jour après jour des situations d'attaques actives, en aidant les clients à atténuer les effets des attaques et en s'efforçant de rétablir la présence en ligne de leurs propriétés web et de leur réseau. Nous annonçons de nouvelles relations avec d'éminents fournisseurs de réponse aux incidents, qui nous permettront de procéder à une orientation rapide des entreprises victimes d'attaques.

