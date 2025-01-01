Partenariats contre les risques informatiques Cloudflare s'associe à certains des principaux prestataires de cyber-assurance et de réponse aux incidents afin de permettre à ses clients de réduire leurs primes d'assurance et d'améliorer leur gestion des risques informatiques

Nos clients peuvent tirer parti de leur stratégie de sécurité Cloudflare afin de se voir éligibles à une meilleure couverture et à des primes moins élevées auprès de nos partenaires d'assurance. Nos partenariats conclus avec des entreprises spécialisées dans la réponse aux incidents permettent également une réponse accélérée aux scénarios dans lesquels vous êtes victime d'une attaque.

Si vous êtes fournisseur de services de cyber-assurance ou de réponse aux incidents et que vous souhaitez devenir partenaire, n'hésitez pas à nous contacter.