Asociaciones con proveedores de servicios de respuesta a riesgos cibernéticos

Cloudflare se asocia con las principales aseguradoras especializadas en riesgos cibernéticos y proveedores de respuesta a incidentes para ayudar a los clientes a reducir sus primas de seguro y mejorar el ciberriesgo.

Nuestros clientes pueden sacar rendimiento a su postura de seguridad con Cloudflare y optar a una mejor cobertura y primas de nuestros socios aseguradores. Además, nuestras asociaciones con empresas de servicios de respuesta a incidentes permiten mejorar el tiempo de respuesta ante ataques.

Si eres una aseguradora especializada en riesgos cibernéticos o un proveedor de servicios de respuesta a incidentes y te interesa ser uno de nuestros socios, ponte en contacto con nosotros.

Socios aseguradores

El conjunto de soluciones de seguridad de Cloudflare garantiza a nuestros clientes una protección integral contra los vectores de amenazas más comunes y graves. Nuestros socios aseguradores entienden las ventajas de seguridad que supone utilizar el conjunto de soluciones de seguridad de Cloudflare y los clientes pueden optar a primas más bajas y una mejor cobertura.

Proveedores de servicios de respuesta a incidentes

Nuestros socios de servicios de respuesta a incidentes se enfrentan a situaciones de ataques activos día tras día, y su misión consiste en ayudar a los clientes a mitigar estos ataques y conseguir que sus propiedades web y redes vuelvan a estar en línea. Anunciamos nuevas asociaciones con importantes proveedores de servicios de respuesta a incidentes para permitir un examen rápido de las organizaciones que están siendo blanco de ataques.

