Parecerias para risco cibernético

A Cloudflare faz parcerias com os principais provedores de segurança cibernética e de resposta a incidentes para ajudar os clientes a reduzir os sinistros e os riscos cibernéticos

Nossos clientes podem alavancar sua postura de segurança com a Cloudflare para se qualificar para melhor cobertura e prêmios de nossos parceiros de seguros. Além disso, nossas parcerias com empresas de resposta a incidentes permitem uma resposta acelerada a cenários de ataque.

Se você é um provedor de segurança cibernética e de resposta a incidentes e está interessado em se tornar nosso parceiro, entre em contato.

Parceiros de seguros

O pacote de segurança da Cloudflare garante que nossos clientes tenham proteção abrangente contra os vetores de ameaças mais comuns e graves. Nossos parceiros de seguros entendem os benefícios de segurança do uso do pacote de segurança da Cloudflare e os clientes podem se qualificar para taxas de prêmio mais baixas e cobertura aprimorada.

Provedores de resposta a incidentes

Nossos parceiros de resposta a incidentes lidam com situações de ataque ativo dia após dia — ajudando os clientes a mitigar o ataque e colocar sua propriedade da web e rede novamente on-line. Estamos anunciando novos relacionamentos com provedores de resposta a incidentes de destaque para permitir o encaminhamento rápido de organizações sob ataque.

Se você é um provedor de segurança cibernética e de resposta a incidentes e está interessado em se tornar nosso parceiro, entre em contato.

