サイバーリスク パートナーシップ Cloudflareは、主要なサイバー保険取り扱い会社およびインシデント対応サービスプロバイダーと提携し、お客様の保険料とサイバーリスクの低減を支援します。

当社のお客様は、Cloudflareをご利用いただくことにより当社保険パートナーから充実した補償と保険料の優遇を受けることができ、セキュリティ体制の梃入れが可能になります。さらに、当社とインシデント対応サービスプロバイダーのパートナーシップにより、攻撃を受けた際に迅速に対応できます。

当社とのパートナーシップに関心をお持ちのサイバー保険またはインシデント対応サービスのプロバイダーは、ご連絡ください。