サイバーリスク パートナーシップ

Cloudflareは、主要なサイバー保険取り扱い会社およびインシデント対応サービスプロバイダーと提携し、お客様の保険料とサイバーリスクの低減を支援します。

当社のお客様は、Cloudflareをご利用いただくことにより当社保険パートナーから充実した補償と保険料の優遇を受けることができ、セキュリティ体制の梃入れが可能になります。さらに、当社とインシデント対応サービスプロバイダーのパートナーシップにより、攻撃を受けた際に迅速に対応できます。

当社とのパートナーシップに関心をお持ちのサイバー保険またはインシデント対応サービスのプロバイダーは、ご連絡ください。

保険パートナー

Cloudflareのセキュリティスイートは、最も一般的で深刻な脅威ベクトルに対して、お客様を包括的に保護します。保険パートナーは、Cloudflareのセキュリティスイートを使用することのセキュリティ上のメリットを理解しており、当社のお客様に低い保険料や充実した補償を提供します。

インシデント対応サービスプロバイダー

当社のインシデント対応パートナーは日々、今まさに攻撃を受けているという事態に対処し、お客様が攻撃を緩和してWebプロパティやネットワークをオンラインに戻すための支援を行っています。当社は、攻撃を受けている企業の情報を迅速に伝達できるよう、主要なインシデント対応サービスプロバイダーと新たな関係を構築したことを発表します。

