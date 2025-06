Mode anonyme intégré à l'application avec Cloudflare

Flo Health, l'application de santé féminine la plus importante au monde avec 400 millions d'installations et 75 millions d'utilisateurs par mois, fait confiance à Cloudflare pour sécuriser les données sensibles, assurer la conformité réglementaire et optimiser les performances. Avec le mode anonyme via Cloudflare Relay, les adresses IP des utilisateurs sont masquées et le trafic est chiffré avec la cryptographie post-quantique afin de respecter le RGPD et d'autres obligations en matière de confidentialité.

Cloudflare Email Security, le pare-feu d'applications web, les règles de pare-feu WAF personnalisées et le contrôle du volume des requêtes bloquent près de 99 % des attaques, tandis que les solutions Zero Trust protègent les applications internes de 520 collaborateurs, et la connectivité réseau périphérique, bénéficiant d'un CDN mondial, d'un routage intelligent Argo et de Workers, accélère les réponses d'API de 20 %.