Cloudflare 的應用程式內匿名模式

此模式可保護使用者的 IP 位址，從而允許與開發人員定義的應用程式功能進行匿名互動。它可確保使用者身分的關鍵部分受到保護，開發者無需直接處理敏感性資料，也不需要收集與丟棄使用者資訊。結果是應用程式開發人員可以簡化合規性並保護使用者隱私權。這項功能得以實現，是透過在 API 層級的實作方式，讓特定類型的請求可以透過「不知情 HTTP」（Oblivious HTTP，簡稱 OHTTP）轉送伺服器進行傳送。OHTTP 是一項新興的 IETF 標準，並且建立在標準的混合式公開金鑰加密技術之上。