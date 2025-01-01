Cloudflare 的應用程式內匿名模式

透過應用程式內匿名模式，開發人員允許 Cloudflare 處理部分應用程式內體驗，從而既能保護客戶的 IP 位址，又無需進行昂貴或耗時的額外開發。這可確保使用者隱私權，同時維持預期的使用者體驗，讓 Cloudflare 成為隱私權優先應用程式設計的理想解決方案��。
應用程式內匿名模式可平衡隱私權與可用性，從而實現安全的匿名資料交換
Cloudflare 的隱私權平台可維持順暢、不間斷的客戶體驗
Cloudflare 在打造平台時採用「最低共同標準」設計原則，讓組織能更輕鬆地因應法規變動
此模式可保護使用者的 IP 位址，從而允許與開發人員定義的應用程式功能進行匿名互動。它可確保使用者身分的關鍵部分受到保護，開發者無需直接處理敏感性資料，也不需要收集與丟棄使用者資訊。結果是應用程式開發人員可以簡化合規性並保護使用者隱私權。這項功能得以實現，是透過在 API 層級的實作方式，讓特定類型的請求可以透過「不知情 HTTP」（Oblivious HTTP，簡稱 OHTTP）轉送伺服器進行傳送。OHTTP 是一項新興的 IETF 標準，並且建立在標準的混合式公開金鑰加密技術之上。
Flo Health 是全球領先的女性健康應用程式，擁有 4 億次安裝和 7,500 萬月活躍使用者。該公司依靠 Cloudflare 來保護敏感性資料、確保合規性並最佳化效能。透過 Cloudflare Relay 實現匿名模式，他們可以封鎖使用者 IP 並使用後量子加密技術加密流量，以滿足 GDPR 和其他隱私權法規的要求。
Cloudflare Email Security、Web 應用程式防火牆、自訂 WAF 規則和限速功能，可封鎖近 99% 的攻擊；Zero Trust 解決方案保護用於 520 名員工的內部應用程式；而具有全球 CDN、Argo Smart Routing 和 Workers 的邊緣網路可將 API 回應速度提高約 20%。