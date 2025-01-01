Анонимный режим в приложении с Cloudflare

Этот режим защищает IP-адреса пользователей, обеспечивая анонимное взаимодействие с функциями приложения в соответствии с определением разработчика. Это гарантирует, что ключевая часть идентификаторов пользователей защищена без необходимости для разработчика напрямую обрабатывать конфиденциальные данные вместо сбора и удаления информации о пользователях. Результат: разработчики приложений могут упростить соблюдение нормативных требований и защитить конфиденциальность пользователей. Это стало возможным благодаря реализации на уровне API, при которой определенные типы запросов могут отправляться через Oblivious HTTP (OCTTP) — новый стандарт IETF, построенный на основе стандартной гибридной криптографии с открытым ключом.