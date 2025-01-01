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Анонимный режим в приложении с Cloudflare

Включайте персонализированные функции приложений, не раскрывая конфиденциальные данные
Privacy Platform Pages Diagrams In App Anonymous Mode Illustration

Используя анонимный режим внутри приложения, разработчики позволяют Cloudflare обрабатывать часть своих ресурсов в приложении, чтобы защитить IP-адреса клиентов, не требуя дорогостоящих или трудоемких дополнительных разработок. Это обеспечивает конфиденциальность пользователей при сохранении предполагаемого удобства использования, что делает Cloudflare идеальным решением для разработки приложений, ориентированных на конфиденциальность.

Privacy Platform Pages Diagrams In App Anonymous Mode Illustration
ОТЛИЧИЯ CLOUDFLARE
Дополнительная приватность

Анонимный режим в приложениях обеспечивает баланс между конфиденциальностью и удобством использования, обеспечивая безопасный и анонимный обмен данными

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Повышение качества обслуживания клиентов

Платформа обеспечения конфиденциальности Cloudflare обеспечивает бесперебойное обслуживание клиентов

Готовность к требованиям завтрашнего дня в соответствии с меняющимися законами

Cloudflare строит нашу платформу по наименьшему общему знаменателю, облегчая адаптацию организаций к нормативным изменениям

Пользовательские данные защищены анонимным режимом в приложении

Этот режим защищает IP-адреса пользователей, обеспечивая анонимное взаимодействие с функциями приложения в соответствии с определением разработчика. Это гарантирует, что ключевая часть идентификаторов пользователей защищена без необходимости для разработчика напрямую обрабатывать конфиденциальные данные вместо сбора и удаления информации о пользователях. Результат: разработчики приложений могут упростить соблюдение нормативных требований и защитить конфиденциальность пользователей. Это стало возможным благодаря реализации на уровне API, при которой определенные типы запросов могут отправляться через Oblivious HTTP (OCTTP) — новый стандарт IETF, построенный на основе стандартной гибридной криптографии с открытым ключом.

«Анонимный режим» Flo обеспечивает повышенную конфиденциальность и безопасность данных в области репродуктивного здравоохранения

Flo Health — лидирующее в мире приложение для женского здоровья, которое насчитывает 400 миллионов установок и 75 миллионов пользователей в месяц, использует решения Cloudflare для защиты конфиденциальных данных, соблюдения нормативных требований, а также оптимизации производительности. Реализуя анонимный режим через Cloudflare Relay, они маскируют IP-адреса пользователей и шифруют трафик с помощью постквантовой криптографии, чтобы обеспечить соответствие GDPR и другим регламентам конфиденциальности.

Cloudflare Email Security, межсетевой экран для веб-приложений, пользовательские правила WAF и ограничение числа запросов блокируют почти 99 % атак, при этом решения Zero Trust защищают внутренние приложения для 520 сотрудников, а периферийные сети с помощью глобальной сети CDN, Argo Smart Routing и Workers ускоряют ответы API примерно на 20 процентов.

«Мы твердо уверены, что каждая женщина заслуживает права следить за своим здоровьем без опасений. Если вы используете средство отслеживания менструации, проверьте, есть ли у вас возможность анонимно использовать приложение. Если вы этого не сделаете, либо настаивайте на том, чтобы компания внедрила анонимный режим, либо выберите другого поставщика. Каждый продукт для женского здоровья несет обязательство придерживаться высоких стандартов конфиденциальности и безопасности, и, открывая исходный код в анонимном режиме и раздавая часть нашего IP, мы демократизируем доступ во всей отрасли».

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