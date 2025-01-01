Анонимный режим в приложении с Cloudflare

Используя анонимный режим внутри приложения, разработчики позволяют Cloudflare обрабатывать часть своих ресурсов в приложении, чтобы защитить IP-адреса клиентов, не требуя дорогостоящих или трудоемких дополнительных разработок. Это обеспечивает конфиденциальность пользователей при сохранении предполагаемого удобства использования, что делает Cloudflare идеальным решением для разработки приложений, ориентированных на конфиденциальность.
Анонимный режим в приложениях обеспечивает баланс между конфиденциальностью и удобством использования, обеспечивая безопасный и анонимный обмен данными
Платформа обеспечения конфиденциальности Cloudflare обеспечивает бесперебойное обслуживание клиентов
Cloudflare строит нашу платформу по наименьшему общему знаменателю, облегчая адаптацию организаций к нормативным изменениям
Этот режим защищает IP-адреса пользователей, обеспечивая анонимное взаимодействие с функциями приложения в соответствии с определением разработчика. Это гарантирует, что ключевая часть идентификаторов пользователей защищена без необходимости для разработчика напрямую обрабатывать конфиденциальные данные вместо сбора и удаления информации о пользователях. Результат: разработчики приложений могут упростить соблюдение нормативных требований и защитить конфиденциальность пользователей. Это стало возможным благодаря реализации на уровне API, при которой определенные типы запросов могут отправляться через Oblivious HTTP (OCTTP) — новый стандарт IETF, построенный на основе стандартной гибридной криптографии с открытым ключом.
Flo Health — лидирующее в мире приложение для женского здоровья, которое насчитывает 400 миллионов установок и 75 миллионов пользователей в месяц, использует решения Cloudflare для защиты конфиденциальных данных, соблюдения нормативных требований, а также оптимизации производительности. Реализуя анонимный режим через Cloudflare Relay, они маскируют IP-адреса пользователей и шифруют трафик с помощью постквантовой криптографии, чтобы обеспечить соответствие GDPR и другим регламентам конфиденциальности.
Cloudflare Email Security, межсетевой экран для веб-приложений, пользовательские правила WAF и ограничение числа запрос�ов блокируют почти 99 % атак, при этом решения Zero Trust защищают внутренние приложения для 520 сотрудников, а периферийные сети с помощью глобальной сети CDN, Argo Smart Routing и Workers ускоряют ответы API примерно на 20 процентов.
Вице-президент по конфиденциальности и защите данных