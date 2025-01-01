使用 Cloudflare 的应用内匿名模式

Flo Health 是全球领先的女性健康应用，拥有 4 亿次安装和 7500 万月活用户，依赖于 Cloudflare 来保护敏感数据，确保合规性，并优化性能。通过 Cloudflare Relay 实施匿名模式，他们能够隐藏用户 IP 并使用后量子密码加密流量，以满足 GDPR 和其他隐私要求。

Cloudflare Email Security、Web 应用防火墙、自定义 WAF 规则和速率限制阻止了近 99% 的攻击，Zero Trust 解决方案保护了 520 名员工的内部应用，并通过全球 CDN、Argo Smart Routing 和 Workers 将 API 响应速度加快了大约 20%。