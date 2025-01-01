使用 Cloudflare 的应用内匿名模式

通过应用内匿名模式，开发者可以让 Cloudflare 处理部分应用内体验，以保护客户的 IP 地址，而无需耗费成本或时间进行额外的开发。这在确保用户隐私的同时维持预期的用户体验，使 Cloudflare 成为隐私优先应用设计的理想解决方案。
应用内匿名模式平衡隐私和可用性，实现安全、匿名的数据交换
Cloudflare 的隐私平台维持流畅、不间断的客户体验
Cloudflare 的平台以最低的共同标准构建，使各组织更容易适应监管变化
此模式保护用户的 IP 地址，允许与开发者定义的应用功能进行匿名交互。它确保用户身份的关键部分受到保护，开发者无需直接��处理敏感数据，从而避免收集和丢弃用户信息。结果：应用开发者能够简化合规并保护用户隐私。这一切得益于一种 API 级实现，其中某些类型的请求可以通过一个 Oblivious HTTP（OHTTP）中继发送。OHTTP 是一个新兴的 IETF 标准，基于标准的混合公钥密码学构建。
Flo Health 是全球领先的女性健康应用，拥有 4 亿次安装和 7500 万月活用户，依赖于 Cloudflare 来保护敏感数据，确保合规性，并优化性能。通过 Cloudflare Relay 实施匿名模式，他们能够隐藏用户 IP 并使用后量子密码加密流量，以满足 GDPR 和其他隐私要求。
Cloudflare Email Security、Web 应用防火墙、自定义 WAF 规则和速率限制阻止了近 99% 的攻击，Zero Trust 解决方案保护了 520 名员工的内部应用，并通过全球 CDN、Argo Smart Routing 和 Workers 将 API 响应速度加快了大约 20%。