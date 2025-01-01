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使用 Cloudflare 的应用内匿名模式

在不暴露敏感数据的前提下启用个性化应用功能
Privacy Platform Pages Diagrams In App Anonymous Mode Illustration

通过应用内匿名模式，开发者可以让 Cloudflare 处理部分应用内体验，以保护客户的 IP 地址，而无需耗费成本或时间进行额外的开发。这在确保用户隐私的同时维持预期的用户体验，使 Cloudflare 成为隐私优先应用设计的理想解决方案。

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Cloudflare 的不同之处
更多隐私

应用内匿名模式平衡隐私和可用性，实现安全、匿名的数据交换

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提升客户体验

Cloudflare 的隐私平台维持流畅、不间断的客户体验

应对不断演变的法律，适应未来监管要求

Cloudflare 的平台以最低的共同标准构建，使各组织更容易适应监管变化

用户数据通过应用内匿名模式受到保护

此模式保护用户的 IP 地址，允许与开发者定义的应用功能进行匿名交互。它确保用户身份的关键部分受到保护，开发者无需直接处理敏感数据，从而避免收集和丢弃用户信息。结果：应用开发者能够简化合规并保护用户隐私。这一切得益于一种 API 级实现，其中某些类型的请求可以通过一个 Oblivious HTTP（OHTTP）中继发送。OHTTP 是一个新兴的 IETF 标准，基于标准的混合公钥密码学构建。

Flo “匿名模式”进一步提升了生殖健康数据的隐私和安全性

Flo Health 是全球领先的女性健康应用，拥有 4 亿次安装和 7500 万月活用户，依赖于 Cloudflare 来保护敏感数据，确保合规性，并优化性能。通过 Cloudflare Relay 实施匿名模式，他们能够隐藏用户 IP 并使用后量子密码加密流量，以满足 GDPR 和其他隐私要求。

Cloudflare Email Security、Web 应用防火墙、自定义 WAF 规则和速率限制阻止了近 99% 的攻击，Zero Trust 解决方案保护了 520 名员工的内部应用，并通过全球 CDN、Argo Smart Routing 和 Workers 将 API 响应速度加快了大约 20%。

“我们坚信，每位女性都有权利毫无顾虑地跟踪自己的健康。如果您正在使用月经周期追踪应用，请检查您是否能够以匿名方式使用该应用。如果不能，要么坚持让其采用匿名模式，要么选择其他提供商。每个女性健康产品都有责任致力于遵守高隐私和安全标准，通过开源匿名模式并提供我们的部分 IP，我们正在促进整个行业都能使用这种技术。”

隐私副总裁兼数据保护官

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