Cloudflare-Peering-Portal

Cloudflare beschleunigt und sichert Internetanwendungen mit einem ausgedehnten Netzwerk von Rechenzentren in 330 Städten in 120 Ländern. Millionen Internetwebsites nutzen Cloudflare und Internet-Anfragen für Millionen von Websites, deren Daten durch unser Netzwerk fließen. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass Ihre Kunden den Dienst bereits nutzen.

Wenn ein ISP oder Hosting-Provider mit Cloudflare Peerings durchführt, sendet er den Traffic direkt an das Netzwerk von Cloudflare, anstatt ihn an einen Dritten zu senden. Dadurch werden überlastete Pfade zwischen Transitprovidern übersprungen und es muss nicht für die Übertragung des Traffics bezahlt werden.

Cloudflare verfolgt eine offene Peering-Politik. Unsere Peering-Details finden Sie hier.