Hosting cache nodes

If you’re located at a distance from an Internet exchange or Cloudflare Data Center or you manage your own data center, you may want to consider hosting a Cloudflare Cache node. Se hai familiarità con il dispositivo Google Global Cache, ti spediremo l'hardware analogo di Cloudflare.

Migliore memorizzazione nella cache

Con oltre 26 milioni di proprietà Internet che utilizzano Cloudflare, un nodo cache riduce i costi di transito e migliora la velocità di accesso dei clienti a una delle reti più capillari di tutto l'Internet.

DNS migliore

Grazie a Cloudflare che fornisce servizi anycast ai nameserver root E e F, avrai il vantaggio di ridurre la latenza per tutto il traffico dei tuoi clienti riducendo al minimo le richieste root DNS, indipendentemente dal fatto che stiano utilizzando Cloudflare.

Siamo felici di implementare i nodi edge nelle reti che scambiano oltre 5 Gb/s con il nostro AS 13335 e talvolta possiamo ospitare reti più piccole in paesi più piccoli. Puoi richiedere il nostro programma per partner Edge all'indirizzo EPP@cloudflare.com.