Cloudflare 對等互連入口網站

Cloudflare 透過遍佈 120 個國家/地區 330 個城市的資料中心組成的廣闊網路，為網際網路應用程式提供加速與安全保護。 數百萬網際網路設備使用了 Cloudflare，且數百萬個網站的網際網路要求流經我們的網路，因此您的客戶很有可能已在使用該服務。

當 ISP 或代管提供者與 Cloudflare 對等互連後，他們將流量直接傳送到 Cloudflare 的網路，而不是發送給第三方。這跳過了轉接服務提供者之間的擁塞路徑，避免了流量傳輸費用。

Cloudflare 維護開放的對等互連政策。您可以從這裡找到我們的對等互連詳細資訊。