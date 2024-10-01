Cloudflare 透過遍佈 120 個國家/地區 330 個城市的資料中心組成的廣闊網路，為網際網路應用程式提供加速與安全保護。 數百萬網際網路設備使用了 Cloudflare，且數百萬個網站的網際網路要求流經我們的網路，因此您的客戶很有可能已在使用該服務。
當 ISP 或代管提供者與 Cloudflare 對等互連後，他們將流量直接傳送到 Cloudflare 的網路，而不是發送給第三方。這跳過了轉接服務提供者之間的擁塞路徑，避免了流量傳輸費用。
Cloudflare 維護開放的對等互連政策。您可以從這裡找到我們的對等互連詳細資訊。
對等互連入口網站顯示您的網路與 Cloudflare 網路之間的資料量以及資料的目的地。如果您想更主動地管理流量，可以將 Cloudflare 流量指定到該對等互連連結，並為其餘流量進行更好的規劃。
任何網路都可以查看與 Cloudflare 對等互連能夠節省多少，只需申請入口網站存取權限便可。
如果您距離網際網路交換中心或 Cloudflare 資料中心很遠，或者您要管理自有的資料中心，則可能需要考慮代管 Cloudflare 快取節點。如果您熟悉 Google Global Cache 設備，我們將為您提供等效的 Cloudflare 硬體。
使用 Cloudflare 的網際網路設備已達到數百萬，快取節點可降低您的傳輸成本，提高客戶對網際網路上最普遍網路之一的存取速度。
由於 Cloudflare 為 E 和 F 根名稱伺服器提供 Anycast 服務，您可以最大程度減少 DNS 根要求，藉此降低所有客戶流量的延遲，無論他們是否使用 Cloudflare 都能如此。
我們很高興能夠使用我們的 AS 13335，將邊緣節點部署到交易超過 5 Gbps 的網路中，有時我們可以在較小的國家/地區採用更小的網路。您可以透過 EPP@cloudflare.com 聯繫我們的邊緣合作夥伴計畫。