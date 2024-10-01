Cloudflare 對等互連入口網站

Cloudflare 透過遍佈 120 個國家/地區 330 個城市的資料中心組成的廣闊網路，為網際網路應用程式提供加速與安全保護。 數百萬網際網路設備使用了 Cloudflare，且數百萬個網站的網際網路要求流經我們的網路，因此您的客戶很有可能已在使用該服務。

當 ISP 或代管提供者與 Cloudflare 對等互連後，他們將流量直接傳送到 Cloudflare 的網路，而不是發送給第三方。這跳過了轉接服務提供者之間的擁塞路徑，避免了流量傳輸費用。

Cloudflare 維護開放的對等互連政策。您可以從這裡找到我們的對等互連詳細資訊。

對等入口網站

對等互連入口網站顯示您的網路與 Cloudflare 網路之間的資料量以及資料的目的地。如果您想更主動地管理流量，可以將 Cloudflare 流量指定到該對等互連連結，並為其餘流量進行更好的規劃。

任何網路都可以查看與 Cloudflare 對等互連能夠節省多少，只需申請入口網站存取權限便可。

代管快取節點

如果您距離網際網路交換中心或 Cloudflare 資料中心很遠，或者您要管理自有的資料中心，則可能需要考慮代管 Cloudflare 快取節點。如果您熟悉 Google Global Cache 設備，我們將為您提供等效的 Cloudflare 硬體。

更好的快取

使用 Cloudflare 的網際網路設備已達到數百萬，快取節點可降低您的傳輸成本，提高客戶對網際網路上最普遍網路之一的存取速度。

更好的 DNS

由於 Cloudflare 為 E 和 F 根名稱伺服器提供 Anycast 服務，您可以最大程度減少 DNS 根要求，藉此降低所有客戶流量的延遲，無論他們是否使用 Cloudflare 都能如此。

我們很高興能夠使用我們的 AS 13335，將邊緣節點部署到交易超過 5 Gbps 的網路中，有時我們可以在較小的國家/地區採用更小的網路。您可以透過 EPP@cloudflare.com 聯繫我們的邊緣合作夥伴計畫。

私人網路互連

設計用於同時存在 Cloudflare 和合作夥伴網路的私人網路互連位置

在這種情境中，對等互連要求使用專用連結連接 ISP 和 Cloudflare 的硬體。

網際網路交換點

如果您位於存在 Cloudflare 的對等交換點之一，則可以透過交換點交換網路進行對等互連 (無需插入任何電纜)。

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