Portal komunikacji równorzędnej Cloudflare

Cloudflare przyspiesza i zabezpiecza aplikacje internetowe dzięki rozległej sieci centrów danych w 330 miastach w 120 krajach. Miliony zasobów internetowych korzystają z Cloudflare, a żądania internetowe dotyczące milionów witryn przepływają przez naszą sieć, zatem jest prawdopodobne, że Twoi klienci korzystają już z tej usługi.

Gdy dostawca usług internetowych lub hostingowych nawiązuje komunikację równorzędną z Cloudflare, przesyła ruch bezpośrednio do sieci Cloudflare, zamiast kierować go do podmiotu zewnętrznego. Pozwala to pomijać obciążone ścieżki między dostawcami usług przesyłania i unikać opłat za przesyłanie ruchu.

Cloudflare prowadzi politykę otwartej komunikacji równorzędnej. Szczegółowe informacje na temat naszej komunikacji równorzędnej można znaleźć tutaj.