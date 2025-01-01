Портал пиринга Cloudflare

Cloudflare ускоряет и защищает интернет-приложения, опираясь на широкую сеть центров обработки данных, размещенных в 335 городах и 125 странах мира. Миллионы интернет-ресурсов подключаются к Cloudflare, и интернет-запросы миллионов веб-сайтов проходят через нашу сеть, так что велика вероятность, что ваши клиенты уже пользуются нашими сервисами.

Когда интернет-провайдер или хостинг-провайдер имеет пиринг с Cloudflare, они отправляют трафик непосредственно в сеть Cloudflare, а не отправляют его третьей стороне. Это позволяет избежать перегруженных маршрутов между провайдерами транзита и избежать платы за доставку трафика.

Cloudflare поддерживает политику открытого пиринга. Информацию о пиринге можно найти здесь