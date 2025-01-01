Cloudflare ускоряет и защищает интернет-приложения, опираясь на широкую сеть центров обработки данных, размещенных в 335 городах и 125 странах мира. Миллионы интернет-ресурсов подключаются к Cloudflare, и интернет-запросы миллионов веб-сайтов проходят через нашу сеть, так что велика вероятность, что ваши клиенты уже пользуются нашими сервисами.
Когда интернет-провайдер или хостинг-провайдер имеет пиринг с Cloudflare, они отправляют трафик непосредственно в сеть Cloudflare, а не отправляют его третьей стороне. Это позволяет избежать перегруженных маршрутов между провайдерами транзита и избежать платы за доставку трафика.
Cloudflare поддерживает политику открытого пиринга. Информацию о пиринге можно найти здесь.
Пиринговый портал показывает объем преедачи данных между вашей сетью и сетью Cloudflare, а также направление движения данных. Если вы хотите более проактивно управлять своим трафиком, вы можете выделить трафик Cloudflare для этого пирингового канала и лучше спланировать все остальное.
В любой сети можно сэкономить на пиринге благодаря Cloudflare — просто запросите доступ к порталу.
Если вы находитесь на некотором расстоянии от точек обмена интернет-трафиком и центров обработки данных Cloudflare или если вы сами управляете своим центром обработки данных, возможно, вам будет интересно разместить узел кэширования Cloudflare. Если вы знакомы с устройствами Google Global Cache, мы отправим вам аналогичное оборудование Cloudflare.
Учитывая, что миллионы интернет-ресурсов используют сеть Cloudflare, узел кэширования сократит ваши расходы на транзит данных и повысит скорость доступа ваших клиентов к одной из самых об�ширных сетей в мире.
Благодаря тому что Cloudflare предоставляет сервисы Anycast корневым DNS-серверам E и F, вы сможете снизить задержку для всего трафика ваших клиентов, минимизируя количество запросов к корневому DNS — независимо от того, используют ваши клиенты Cloudflare или нет.
Мы будем рады разместить периферийные узлы в сетях, обеспечивающих скорость более 5 ГБ/с с нашей AS 13335, а в небольших странах готовы иногда рассмотреть варианты и с меньшей пропускной способностью. Вы можете связаться с ответственными за программу для партнеров по периферийным сервисам по адресу EPP@cloudflare.com.
Оно было создано для использования на объектах, где присутствует и Cloudflare, и сеть партнера.
Для пиринга в таком сценарии необходимо, чтобы был выделенный канал связи между оборудованием интернет-провайдера и Cloudflare.
Если вы пользуетесь коллокацией на объектах пиринга, где также присутствует Cloudflare, вы можете подключиться через коммутационную ма�трицу (кабельное соединение для этого не требуется).