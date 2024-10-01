Cloudflare 通过遍布 120 个国家/地区 330 个城市的数据中心组成的广袤网络，为互联网应用程序提供加速与安全保护。 数以百万计的互联网资产使用 Cloudflare，数百万个网站的互联网请求通过我们的网络传送，因此，您的客户很可能已经在使用我们的服务。
当 ISP 或托管提供商与 Cloudflare 对等互连后，他们将流量直接发送到 Cloudflare 的网络，而不是发送给第三方。这跳过了转接服务提供商之间的拥塞路径，避免了流量传输费用。
Cloudflare 维护开放的对等互连政策。您可从此处找到我们的对等互连详情。
对等互连门户显示您的网络与 Cloudflare 网络之间的数据量以及数据的目的地。如果您想更主动地管理流量，可以将 Cloudflare 流量指定到该对等互连链路，并为其余流量进行更好的规划。
任何网络都可以查看与 Cloudflare 对等互连能够节省多少，只需申请门户访问权限便可。
如果您距离互联网交换中心或 Cloudflare 数据中心很远，或者您要管理自有的数据中心，则可以考虑托管 Cloudflare 缓存节点。如果您熟悉 Google Global Cache 设备，我们将为您提供等效的 Cloudflare 硬件。
使用 Cloudflare 的互联网资产已达到数百万，缓存节点可降低您的传输成本，提高客户对互联网上最普遍的网络之一的访问速度。
Cloudflare 提供对 E 和 F 根服务器的任播服务，可通过最大程度地减少 DNS 根请求，降低所有客户流量的延迟，无论他们是否使用 Cloudflare。
我们很乐意将边缘节点部署到与我们的 AS 13335 交换速率逾 5 Gbps 的网络中，在较小的国家，有时我们可以适应较小的网络。可通过 EPP@cloudflare.com 联系我们的“边缘合作伙伴计划（Edge Partner Program）”。