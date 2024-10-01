Cloudflare 对等互连门户

Cloudflare 通过遍布 120 个国家/地区 330 个城市的数据中心组成的广袤网络，为互联网应用程序提供加速与安全保护。 数以百万计的互联网资产使用 Cloudflare，数百万个网站的互联网请求通过我们的网络传送，因此，您的客户很可能已经在使用我们的服务。

当 ISP 或托管提供商与 Cloudflare 对等互连后，他们将流量直接发送到 Cloudflare 的网络，而不是发送给第三方。这跳过了转接服务提供商之间的拥塞路径，避免了流量传输费用。

Cloudflare 维护开放的对等互连政策。您可从此处找到我们的对等互连详情。