Hébergement de nœuds de cache

Si vous vous situez loin d'un point d'échange Internet ou d'un datacenter Cloudflare (ou si vous gérez votre propre datacenter), vous pourriez envisager d'héberger un nœud de cache Cloudflare. Si vous connaissez déjà bien la solution matérielle Google Global Cache, nous vous expédierons l'équipement Cloudflare équivalent.

Meilleure mise en cache

Avec des millions de propriétés Internet utilisatrices des solutions Cloudflare, un nœud de cache permet de réduire vos coûts de transit et d'améliorer la vitesse à laquelle vos clients accèdent à l'un des réseaux les plus présents d'Internet.

Meilleur DNS

Comme Cloudflare fournit des services Anycast aux serveurs de noms racine E et F, la minimisation des requêtes adressées au serveur racine DNS vous permettra de profiter d'une latence plus faible sur l'ensemble du trafic de vos clients, que ces derniers utilisent ou non les solutions Cloudflare.

Nous sommes heureux de déployer des nœuds périphériques dans les réseaux échangeant plus de 5 Go/s avec notre AS 13335. De même, nous pouvons parfois accueillir des réseaux de taille plus modeste situés dans de petits pays. Vous pouvez contacter l'équipe chargée du programme partenaires Edge à l'adresse suivante : EPP@cloudflare.com.