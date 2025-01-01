Cloudflare + Kyndryl

Kyndryl 和 Cloudflare 可幫助您簡化多雲端和直接流向網際網路的策略，並透過現代化的網路架構提高敏捷性和營運效率。我們共同提供專業的網路轉型旅程指南，針對所有未來的數位和 AI 計畫實現端對端安全連線和 Zero Trust 願景。
在 Kyndryl 專家和 Cloudflare 技術的支援下，您可以實現全球合規性、緩解風險，並將應用程式、使用者和威脅手段的攻擊面縮小高達 95%
遵循 Kyndryl 的指導，藉助無處不在、經濟高效的 Cloudflare 網路（可在 50 毫秒內連接至 95% 的網際網路使用者），實現轉型
透過用靈活的 WAN 即服務取代傳統的 WAN，將網路安全性擴展至辦公室與資料中心，並透過單一平台和介面將網路 TCO 降低高達 50%。
由於多雲端網路越來越複雜，網路工作負載要求越來越多，利用 Cloudflare 和 Kyndryl 的受管理 WAN 即服務，組織可將所有資源轉換到雲端原生解決方案。因此，他們能夠自信地淘汰昂貴的傳統硬體。
利用 Cloudflare Zero Trust，Kyndryl 的端對端網路轉型服務提供可靠且可擴充的網路連線能力，從任何地點都能夠提供一致的保護。客戶可以透過集中管理、控制和網路基礎架構可見度，安全地實現遠端存取。
網路和邊緣諮詢服務基於 Kyndryl Consult 架構、參考架構和最佳做法構建。網路轉型之旅包括可滿足網路和邊緣基礎架構需求的策略、評估、規劃和設計服務。
透過將突破性技術和專家服務相結合，簡化 AI 的網路和安全需求，讓客戶能夠透過 AI 進行創新，保護 AI 投資，並簡化雲端和 AI 轉型。使用 Cloudflare Workers AI，開發人員可以在邊緣執行 AI 模型，而不必擔心基礎架構。Cloudflare 的 Firewall for AI、DDoS、WAF 和 API 結構描述驗證也可用於保護工作負載，並識別資料丟失、私人資料暴露或濫用。