Cloudflare + Kyndryl

鉴于日益复杂的多云网络和不断增加的网络工作负载需求，Cloudflare 和 Kyndryl 的托管 WAN 即服务（WAN-as-a-Service）使组织能够将其所有资源转化为云原生解决方案。这允许他们放心地淘汰昂贵的传统硬件设备。