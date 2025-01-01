Cloudflare + Kyndryl

Kyndryl 和 Cloudflare 携手合作，帮助您简化多云和直连互联网策略，通过一个现代化网络架构提升灵活性和运营效率。我们共同交付一个专家指导的网络转型过程，实现您的端到端安全连接性和 Zero Trust 愿景，支持所有未来数字和 AI 计划。
在 Kyndryl 专家和 Cloudflare 技术的联合支持下，您能够实现全球合规，降低风险，并将应用、用户和威胁的攻击面减少多达 95%
按照 Kyndryl 的专家指引，依托无处不在、高性价比、距离 95% 互联网用户不到 50 ms 的 Cloudflare 网络，顺利实现网络转型
用灵活的 WAN 即服务替代传统 WAN，将网络安全扩展到办公室和数据中心，提供单一平台和界面，将网络总拥有成本 (TCO) 降低多达 50%。
鉴于日益复杂的多云网络和不断增加的网络工作负载需求，Cloudflare 和 Kyndryl 的托管 WAN 即服务（WAN-as-a-Service）使组织能够将其所有资源转化为云原生解决方案。这允许他们放心地淘汰昂贵的传统硬件设备。
Kyndryl 的端到端网络转型服务，与 Cloudflare Zero Trust 强强联合，实现可靠、可扩展的网络连接性，确保从任何位置都能获得一致保护。客户能够安全地启用远程访问，获得集中管理和控制，以及网络基础设施可见性。
网络和边缘咨询服务基于 Kyndryl 咨询框架、参考架构和最佳实践构建。网络转型过程包含契合网络和边缘基础设施需求的策略、评估、规划和设计服�务。
突破性技术与专业服务双剑合璧，简化 AI 的网络和安全需求，支持客户的 AI 创新，保护 AI 投资，并优化云和 AI 转型。通过 Cloudflare Workers AI，开发人员可在边缘运行 AI 模型，无需考虑基础设施。Cloudflare Firewall for AI、DDoS, WAF和 API 模式验证也可用于保护工作负载，并识别数据丢失、隐私数据暴露或不当使用。