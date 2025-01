Cloudflare + Kyndryl

Semplifica le esigenze di sicurezza e di rete per l'intelligenza artificiale combinando tecnologie all'avanguardia con servizi di esperti, in modo che i clienti possano innovare con l'intelligenza artificiale, proteggere gli investimenti in essa e semplificare la trasformazione del cloud e dell'intelligenza artificiale. Con Cloudflare Workers AI, gli sviluppatori possono eseguire modelli di intelligenza artificiale all'avanguardia senza doversi preoccupare dell'infrastruttura. Cloudflare Firewall for AI, DDoS, WAF e la convalida dello schema API sono inoltre disponibili per proteggere i carichi di lavoro e identificare la perdita di dati, i dati privati esposti o l'uso improprio​.