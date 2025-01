Cloudflare + Kyndryl

Simplifier les besoins en matière de connectivité réseau et de sécurité pour l'IA en réunissant une technologie révolutionnaire et des services d'experts, afin de permettre aux clients d'innover avec l'IA, de protéger leurs investissements dans l'IA et rationaliser la transformation du cloud et de l'IA. Avec Cloudflare Workers AI, les développeurs peuvent exécuter des modèles d'IA à la périphérie, sans se préoccuper de l'infrastructure. Les solutions Cloudflare Firewall for AI, de protection contre les attaques DDoS, de pare-feu WAF et de validation des schémas d'API sont également disponibles pour protéger les charges de travail et identifier les pertes de données, les données privées exposées et les utilisations abusives.​