9GAG 如何利用 Cloudflare 為 1.5 億使用者帶來快樂

如果您曾經在網路上搜尋過最新的梗圖或多才多藝的萌寵，您就很有可能登入過 9GAG。9GAG 是網際網路上最受歡迎的簡短娛樂內容來源之一，每天都會發佈大量的梗圖、GIF 動圖和其他熱門內容。正如 9GAG 聯合創始人 Derek Chan 所說，「我們希望推廣快樂的理念。」而他們正在大規模地做這件事。

在過去的五年裡，9GAG 的知名度急劇上升：9GAG 的網站和行動應用程式現在每月吸引的不重複訪客人數超過 1.5 億，消費了該網站的數十億圖像資產。

9GAG 的挑戰

發展規模如此之大，發展速度如此之快，勢必會面臨基礎結構方面的障礙，面 9GAG 對相關的頭痛問題並不陌生。9GAG 技術長兼聯合創始人 Derek Chan 表示，在轉向 Cloudflare 之前，9GAG 使用的 CDN 無法提供其所需的可靠性或功能，難以滿足日益成長的訪客的需求。

每一週，使用者會多次來信抱怨載入速度太慢，而 9GAG 的工程人員試圖找出導致網路癱瘓的原因時，隨後的支援交流和模擬演練加劇了這種痛苦。更糟糕的是，9GAG 還面臨著來自敵對方的攻擊，攻擊者利用複雜的機器人網路使網站癱瘓了一整天。

效能對大多數 Web 資產來說至關重要，對 9GAG 來說尤其重要。使用者瀏覽網站通常是為了快速檢視少量內容，能讓他們在短暫的休息時間裡有事做。螢幕載入緩慢與他們的意願背道而馳，太多緩慢的體驗會導致他們對網站望而卻步，轉往別處。對於 9GAG 來說，速度緩慢和不可靠威脅到了網站的生死存亡。

是時候做出改變了。

9GAG 需要一個能夠抵禦嚴重 DDoS 攻擊，而且能夠盡可能提升效能的雲端提供者。9GAG 團隊在探索轉至另一個提供者時沒有冒任何風險：其整合了自己的測試方法，將 5% 的流量導向幾個內容傳遞網路。然後，他們比較了每個 CDN 在 9GAG 的主要運營區域的表現，包括泰國、菲律賓、印度和澳洲。

最終 Cloudflare 脫穎而出，而且優勢巨大。

Cloudflare 的不同之處

Chan 表示，自從轉為使用 Cloudflare 後，9GAG 的效能問題已經成為過去式。這種改進在東南亞尤其明顯，9GAG 在菲律賓等地區曾經遭受過明顯的網路延滯問題。如今，由於 Cloudflare 在該地區的伺服器距離較近（其整體網路覆蓋了全球 330 個城市），9GAG 的內容可以更快速、更可靠地提供給訪客。更棒的是，9GAG 自從改用 Cloudflare後，其 CDN 帳單節省了大約 30% 的成本。

自從啟用 Cloudflare 的安全保護（具有 DDoS 緩解和速率限制等功能），9GAG 就沒有再遭受過惡意攻擊而停機。

Cloudflare 是圍繞著創新技術建立的，但沒有什麼能夠替代一支隨叫隨到的專家團隊。Chan 表示，極少數情況下，在他需要聯絡 Cloudflare 支援團隊時，Cloudflare 優質的服務在競爭中顯得更加突出。



「其他一些公司，他們可能只是雇用了一個外包員工，而這個人並沒有真正解決問題。經過幾天的等待，他們要求你做這個做那個，但這並不能解決問題。

有了 Cloudflare，支援人員的反應就非常迅速，而且實際上很有幫助。他們潛心研究問題，使問題得到解決。」

-9GAG 技術長兼聯合創始人

Derek Chan

從效能提升到安心的體驗，9GAG 繼續擴大對 Cloudflare 的使用，包括一系列新服務。Cloudflare Access 為員工提供了存取 9GAG 內部網路的安全途徑，而 9GAG 正在嘗試使用 Cloudflare Workers 平台，在 Cloudflare 的網路邊緣部署自訂軟體。

但讓 Chan 最高興的事是什麼？他從受挫的使用者那裡收到的訊息數量。

「當我們轉為使用 Cloudflare 時，就再也沒有收到投訴電子郵件了。這是我能想到的最好的衡量標準。」

-9GAG 技術長兼聯合創始人

Derek Chan