Se você já navegou na web em busca das últimas novidades em memes ou animais de estimação com talentos incomuns, provavelmente você chegou à 9GAG, uma das fontes mais populares de entretenimento curto da internet, com grande quantidade de memes, gifs e outros conteúdos virais postados todos os dias. Como diz o cofundador da 9GAG, Derek Chan: “Queremos promover a ideia de diversão”. E eles estão fazendo isso em grande escala.

Nos últimos cinco anos, a 9GAG disparou em popularidade: entre seu site e aplicativos móveis, a 9GAG agora atrai mais de 150 milhões de visitantes únicos por mês, que consomem bilhões de ativos de imagem do site.

Desafio da 9GAG

Crescer tanto e tão rápido, é uma receita para obstáculos de infraestrutura. A 9GAG sentiu os problemas associados a isso. O tecnólogo chefe e cofundador da 9GAG, Derek Chan, diz que antes de mudar para a Cloudflare, a 9GAG usava uma CDN que não fornecia a confiabilidade ou os recursos necessários para acompanhar seu público crescente.

Várias vezes por semana, os usuários escreviam para reclamar sobre a lentidão na velocidade de carregamento, problema que era agravado pelas trocas de suporte subsequentes e treinos, enquanto a equipe de engenharia da 9GAG tentava descobrir o que estava atrapalhando sua rede. Pior ainda: a 9GAG estava enfrentando ataques de agentes hostis, que usavam uma botnet sofisticada para derrubar o site por um dia inteiro.

O desempenho é essencial para a maioria das propriedades da web, mas é especialmente importante para a 9GAG. Os usuários geralmente visitam o site para obter um conteúdo rápido e curto; algo que os manterá ocupados durante um breve momento de inatividade. Telas de carregamento lento são exatamente o oposto do que eles procuram. E experiências lentas os levarão a outro lugar. Para a 9GAG, um site lento e pouco confiável representa uma ameaça existencial.

Então, tiveram que tomar uma decisão

A 9GAG precisava de um provedor de nuvem que pudesse evitar ataques DDoS incapacitantes e que pudesse acelerar o desempenho ao máximo. A equipe não se arriscou ao explorar a mudança para outro provedor: montou sua própria metodologia de testes, direcionando 5% do tráfego para várias redes de distribuição de conteúdo. Em seguida, comparou o desempenho de cada CDN nas principais regiões geográficas da 9GAG, incluindo Tailândia, Filipinas, Índia e Austrália.

A Cloudflare venceu por uma grande margem

A diferença da Cloudflare

Desde a mudança para a Cloudflare, Chan diz que os problemas de desempenho da 9GAG se tornaram coisa do passado. A melhoria é especialmente perceptível no sudeste asiático, onde a 9GAG costumava sofrer um atraso significativo em regiões como as Filipinas. Hoje, graças à proximidade dos servidores da Cloudflare na área, e sua rede geral abrangendo 330 cidades em todo o mundo, o conteúdo da 9GAG chega aos seus visitantes com muito mais rapidez e confiabilidade. Melhor ainda, a 9GAG obteve cerca de 30% de economia de custos em sua conta de CDN desde a mudança para a Cloudflare.

E desde a habilitação da proteção de segurança da Cloudflare, com recursos como mitigação de DDoS e Rate Limiting, a 9GAG não sofreu mais tempo de inatividade devido a ataques maliciosos.

A Cloudflare foi desenvolvida com base em tecnologia inovadora, mas nada substitui uma equipe de especialistas sempre disponíveis. Chan diz que nas raras ocasiões em que teve motivos para entrar em contato com o suporte da Cloudflare, sua experiência colocou a Cloudflare ainda mais distante da concorrência.



“Algumas outras empresas têm apenas um trabalhador terceirizado que realmente não resolve o problema. Depois de alguns dias de espera, elas pedem para você fazer isso ou aquilo. E isso não resolve o problema.

Com a Cloudflare, a equipe de suporte é muito receptiva e realmente prestativa. Eles se aprofundam no problema e o resolvem.”

- CTO e cofundador da 9GAG

Derek Chan

Do aumento de desempenho à tranquilidade, a 9GAG continua a expandir seu uso da Cloudflare para incluir uma variedade de novos serviços. O Cloudflare Access oferece aos funcionários uma maneira segura de acessar a intranet da 9GAG, e a empresa está experimentando a plataforma Cloudflare Workers para implantar software personalizado na borda da rede da Cloudflare.

Mas o que deixa Chan mais feliz? O número de mensagens que ele recebe de usuários frustrados.

"Quando mudamos para a Cloudflare, esses e-mails pararam. Essa é a melhor métrica para mim."

- CTO e cofundador da 9GAG

Derek Chan