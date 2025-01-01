9GAG 如何利用 Cloudflare 让 1\.5 亿用户体验到快乐

如果您曾经在网上搜索过最新的模因或多才多艺的非凡家养宠物，您很有可能已经登陆了 9GAG，这是互联网上最受欢迎的短式娱乐来源之一，每天都有大量的模因、礼品和其他流行内容发布。正如 9GAG 联合创始人 Derek Chan 所言：“我们想推广快乐的理念。”而且，他们正在大规模实施。

在过去的五年里，9GAG 的受欢迎程度直线上升：在网站和移动应用程序之间，9GAG 现在每月吸引着超过 1.5 亿名专属访客，他们消费了网站数十亿的图像资产。

9GAG 的挑战

发展如此之大，如此之快，必然遭遇基础设施障碍，9GAG 也不例外。9GAG 首席技术专家兼联合创始人 Derek Chan 表示，在转而使用 Cloudflare 之前，9GAG 使用的 CDN 所具有的可靠性或功能无法满足其不断增长的受众需求。

一周内，用户会多次发信息抱怨加载速度慢，随后的支持交流和防火演习让这种痛苦加剧，使得 9GAG 的工程人员不得不尝试了解其网络陷入困境的原因。更糟糕的是：9GAG 面临着来自敌对行为者的攻击，他们使用一个复杂的僵尸网络让其网站瘫痪了一整天。

性能对于大多数 Web 资产来说至关重要，但对于 9GAG 来说尤其重要。用户经常访问该网站获取快速、少量的内容。遭遇短暂的停机时间会让他们因此焦头烂额。屏幕加载缓慢，与他们的意愿背道而驰，太多缓慢的体验会导致他们望而却步，转往别处。对于 9GAG 来说，一个缓慢且不可靠的网站不啻于一种生存威胁。

最终，我们决定改变现状。

9GAG 需要一个能够抵御破坏性 DDoS 攻击的云提供商，以及一个能够尽可能提高性能的云提供商。该团队曾尝试转投另外一家供应商，却并未寻到机会：它整合了自己的测试方法，将 5% 的流量分配到若干内容交付网络。然后，他们比较了每个 CDN 在 9GAG 顶级地理区域的表现，包括泰国、菲律宾、印度和澳大利亚。

最终 Cloudflare 获胜，而且优势巨大。

Cloudflare 的不同之处

转而使用 Cloudflare 以来，Chan 表示 9GAG 的性能问题已经成为过去。这种改善在东南亚尤其明显，9GAG 曾在菲律宾等国家受到严重影响。如今，由于 Cloudflare 在该地区的服务器位置非常接近—而且其整个网络覆盖了全球330个城市—9GAG 的内容能够更快、更可靠地传递给访问者。更棒的是，自从转而使用 Cloudflare 后，9GAG 在 CDN 账单上节省了大约 30% 的成本。

自从启用 Cloudflare 的安全保护以来，通过 DDoS 缓解速率限制等功能，9GAG 再也没有因为恶意攻击而停机。

一切都非常有效

Cloudflare 围绕创新技术而构建，但其随叫随到的专家团队也无可替代。Chan 说，他很少会有理由联系 Cloudflare 支持人员，他的体验证明 Cloudflare 在竞争中独占鳌头。

“另外一些公司可能只是通过外包人员提供服务，无法真正解决问题。等待数天后，他们会要你这样做或那样做——并不能解决问题。

而 Cloudflare 的支持人员非常积极主动，而且也能真正提供帮助。他们会深入研究问题并加以解决。”
- 9GAG 首席技术官兼联合创始人
Derek Chan

从性能提升到安全保障，9GAG 继续扩大其对于 Cloudflare 的使用，以包括一系列新服务。Cloudflare Access 为员工提供了一种访问 9GAG 内部网的安全方式，该公司还在试验 Cloudflare Workers 平台，以便在 Cloudflare 的网络边缘部署定制软件。

然而，最让 Chan 感到高兴的事情是什么？沮丧的用户给他发送的消息铺天盖地。

“改用 Cloudflare 后，那些邮件就消失了。这是我能想到的最好指标。”
- 9GAG 首席技术官兼联合创始人
Derek Chan
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主要成果

• 9GAG 通过启用 Cloudflare CDN 解决了其性能和可靠性的问题

• 东南亚等地区的性能大幅提升

• 内容交付成本节约 30%

• Cloudflare DDoS 保护能够确保 9GAG 不受攻击

• Cloudflare 的支持团队为 9GAG 提供了快速而实用的见解

我们开始借助 Cloudflare 提供内容时，一切都正常。

Derek Chan
9GAG 首席技术官兼联合创始人

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