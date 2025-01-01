Zenprint：为亚太地区的所有人提供定制印刷服务

如果您要宣传业务，最好的方法莫过于在真实世界中展示您的品牌，例如以横幅、书籍、杯子和闪存驱动器等宣传品的形式。但是，对于许多企业而言，这种宣传方式往往带来高昂的成本以及物流麻烦，同时很难提前获取对其成品质量的见解。由于 Zenprint 这类公司的存在，这种情况正在改变。

Zenprint 是地区性集团 Gogoprint 的下属公司，这个集团将庞大的消费者市场和优质印刷供应商联系起来，以便中小型企业进入他们原本很难进入的当地印刷市场。关键在于效率：Zenprint 可以利用技术进步及其自身专有的算法，节省成本和时间，基于客户所期待的质量和专业水平将其与供应商匹配，以便在最短的周转时间内快速完成交货，而且价格低廉。

其服务兼具高透明性、便利性且速度很快，事实证明非常出色：自 2015 年推出服务以来，Gogoprint 已发展到拥有 130 多名员工，业务扩展到泰国、澳大利亚、新加坡、马来西亚和印度尼西亚等市场，并计划扩展至新西兰、韩国等地。

Cloudflare 的不同之处

作为一家不懈致力于提高效率的公司，Zenprint 知道其网站的响应速度至关重要。如果网站反应迟缓，没人会为 Zenprint 的使命买单。

Cloudflare 因此与之合作。Cloudflare 的 CDN 服务由世界上最全面的网络基础设施提供支持，该服务将 Zenprint 的内容存储在更贴近其客户的位置，从而显著提高了性能。自 2018 年 5 月将网站迁移到 Cloudflare 以来，Zenprint 的网站加载时间缩短了 300%。

这是客户能明显注意到的那种改善，对于 Zenprint 这样的电子商务企业来说，这确实对公司的盈利产生了影响。Zenprint 平台上有 1000 多种可能的产品组合，客户需要能在不同配置之间快速切换，Cloudflare 的全球缓存支持确保他们永远不必等待网站做出响应。Zenprint 改进后的网络性能印证了其品牌所承诺的高效，因此跳出率降低，这意味着收入增加。

盈利方面的收益并不止于此。自从采用 CloudFlare 后，Zenprint 平均每天可节省 20GB 的带宽成本。

尽管 Zenprint 团队需要不断忙于处理很多事情，但 Cloudflare 很高兴能让他们放心一点：随着公司发展，Zenprint 更可能成为攻击者的目标。但由于 Cloudflare 提供的安全防护（如 DDoS 防护） ，其服务器安全无虞。