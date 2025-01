Zenprint : L'impression personnalisée en Asie-Pacifique, pour tous

Lorsqu'il s'agit de faire connaître votre entreprise, rien de tel que de faire connaître votre marque dans le monde réel, sous la forme de matériel promotionnel comme des bannières, des livres, des mugs et des clés USB. Mais pour de nombreuses entreprises, ce type de promotion se traduisait auparavant par des coûts élevés accompagnés d'un véritable casse-tête logistique dû à la perception minimale de la qualité du produit fini à l'avance. Grâce à des sociétés comme Zenprint, la donne est différente.

Zenprint fait partie de Gogoprint, un groupe régional qui relie un grand marché de consommateurs et de fournisseurs d'impression de haute qualité, permettant aux petites et moyennes entreprises d'exploiter la capacité d'impression de leur région qu'elles auraient autrement du mal à trouver. La clé réside dans l'efficacité : Zenprint est en mesure d'économiser du temps et de l'argent en exploitant les progrès technologiques, ainsi que ses propres algorithmes propriétaires, pour relier les clients aux fournisseurs en fonction de la qualité et de l'expertise qu'ils recherchent, le tout avec des délais d'exécution optimaux, une livraison rapide et des prix bas.

C'est une puissante combinaison de transparence, de commodité et de rapidité qui a fait ses preuves : depuis son lancement en 2015, Gogoprint est passée à plus de 130 employés et s'est développée sur des marchés tels que la Thaïlande, l'Australie, Singapour, la Malaisie et l'Indonésie, avec des projets d'extension à la Nouvelle-Zélande, la Corée et d'autres territoires.

La différence Cloudflare

En tant qu'entreprise centrée en permanence sur l'efficacité, Zenprint sait qu'il est vital que son site web fonctionne aussi vite que les créations de ses clients : personne ne va acheter des produits Zenprint, si les clients se retrouvent face à une fenêtre de navigateur qui traîne.

C'est là qu'intervient Cloudflare. Bénéficiant de l'une des infrastructures réseau les plus complètes au monde, le CDN de Cloudflare rapproche le contenu de Zenprint de ses clients et entraîne une augmentation spectaculaire des performances. Depuis le passage de son site web chez Cloudflare en mai 2018, Zenprint a vu le temps de chargement du site s'améliorer de 300 %.

C'est le genre d'amélioration que les clients remarquent et, pour une entreprise de commerce électronique comme Zenprint, cela a un réel impact sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Avec plus de 1 000 permutations de produits disponibles sur la plateforme Zenprint, les clients doivent pouvoir passer rapidement d'une configuration à l'autre. Le support qu'apporte la mise en cache globale de Cloudflare garantit qu'ils n'auront jamais à attendre après un site web lent. L'amélioration des performances web de Zenprint reflète la promesse d'efficacité de sa marque et conduit à des taux de rebond plus faibles, ce qui se traduit par une augmentation des revenus.

L'augmentation du chiffre d'affaires n'est pas le seul avantage. Depuis la mise en œuvre de Cloudflare, Zenprint a économisé en moyenne 20 Go de coûts de bande passante par jour.

Bien que l'équipe de Zenprint ne manque pas d'occupations, Cloudflare est heureuse de leur apporter un peu de tranquillité d'esprit : en grandissant, Zenprint risque de devenir une cible plus importante pour les acteurs hostiles. Mais grâce aux protections de sécurité de Cloudflare telles que l'atténuation DDoS, ses serveurs sont sécurisés et protégés.