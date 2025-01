Zenprint: individuelles Drucken im asiatisch-pazifischen Raum für jedermann

Wenn es darum geht, auf Ihr Unternehmen aufmerksam zu machen, gibt es nichts Besseres, als Ihre Marke der realen Welt vorzustellen – in Form von Werbematerialien wie Bannern, Broschüren, Bechern und Speichersticks. Doch für viele Unternehmen war diese Art von Werbung früher mit hohen Kosten und logistischen Komplikationen verbunden, da sie im Vorfeld nur minimalen Einblick in die Qualität des Endprodukts hatten. Dank Unternehmen wie Zenprint ändert sich das jetzt.

Zenprint ist Teil von Gogoprint, einer regionalen Gruppe, die einen großen Markt aus Verbrauchern und Anbietern hochwertiger Druckerzeugnisse miteinander verbindet und es kleinen und mittleren Unternehmen ermöglicht, die Druckkapazitäten in ihrer Region zu erschließen, die sie sonst nur schwer finden würden. Der Schlüssel ist Effizienz: Durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien – und eigener Algorithmen – spart Zenprint Kosten und Zeit dabei, Kunden und Lieferanten entsprechend der von ihnen gewünschten Qualität und Expertise zusammenzubringen, wobei es auf optimale Bearbeitungszeiten, schnelle Lieferung und niedrige Preise ankommt.

Diese leistungsstarke Kombination aus Transparenz, Bequemlichkeit und Schnelligkeit hat sich als sehr wirkungsvoll erwiesen: Seit der Einführung im Jahr 2015 ist Gogoprint auf über 130 Mitarbeiter angewachsen und hat in Märkte wie Thailand, Australien, Singapur, Malaysia und Indonesien expandiert. Auch Neuseeland, Korea und andere Länder sollen folgen.

Cloudflare macht den Unterschied

Als unermüdlich auf Effizienz bedachtes Unternehmen weiß Zenprint, dass die Geschwindigkeit seiner Website für seine Kunden von entscheidender Bedeutung ist: Niemand wird an Zenprints Mission glauben, wenn der Aufbau der Browser-Fenster nur schwerfällig vor sich geht.

Hier kommt Cloudflare ins Spiel. Mit einer der weltweit umfassendsten Netzwerkinfrastrukturen bringt Cloudflares CDN-Dienst Zenprints Inhalte näher an seine Kunden heran und liefert erstaunliche Performancesteigerungen. Seit dem Umzug seiner Website zu Cloudflare im Mai 2018 konnte Zenprint eine Verbesserung der Website-Ladezeiten um bis zu 300 % verzeichnen.

So etwas fällt auch den Kunden auf. Für ein E-Commerce-Unternehmen wie Zenprint macht sich das direkt beim Reingewinn bemerkbar. Angesichts von mehr als 1.000 Produktkombinationen auf der Zenprint-Plattform müssen Kunden schnell zwischen Konfigurationen wechseln können, und der globale Caching-Support von Cloudflare sorgt dafür, dass sie nie auf eine langsame Website warten müssen. Zenprints verbesserte Web-Performance bestätigt das Markenversprechen des Unternehmens für Effizienz und führt zu geringeren Abwanderungsraten, was sich in höheren Einnahmen niederschlägt.

Damit sind die Vorteile aber noch nicht erschöpft. Seit der Implementierung von Cloudflare hat Zenprint durchschnittlich 20 GB an Bandbreitenkosten pro Tag eingespart.

Wenn Zenprint weiter wächst, wird das Unternehmen sehr wahrscheinlich zu einem größeren Ziel für feindliche Akteure werden. In diesem Punkt kann Cloudflare aber für Ruhe sorgen und das Zenprint-Team entlasten. Denn dank der Cloudflare-Sicherheitsvorkehrungen wie der DDoS-Abwehr bleiben seine Server sicher und geschützt.