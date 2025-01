Who is AO.com AO is the largest online-only electricals retailer in the UK. Their company’s purpose is to relentlessly strive for better ways to ensure their customers are happy. AO started in 2000 with a bet between their founder John Roberts and his friend, JR was insistent that there was a better way for people to buy white goods online that was rooted in the best possible outcome for the consumer. The result of this wager has evolved to the present day as AO, which supports over 3,000 employees in three countries, selling a wide range of electrical items and boasting the world’s best recycling plant in Europe.

Expanding to new markets brings challenges In 2015, AO began their expansion into Germany and the Netherlands. While the logistical effort of delivering products in these new markets was a challenge, they also faced increased pressure to ensure that their website would perform optimally for customers in these regions. AO implemented a well known content delivery network (CDN) to improve site performance across all of their web domains, and to reduce their overall infrastructure costs.

Si le processus d'onboarding a été simple avec une assistance efficace, ce n'est que lorsque AO a commencé à acheminer davantage de trafic vers le réseau périphérique du fournisseur qu'elle a commencé à faire face à de nouveaux défis imprévus.

« Les CDN étaient quelque chose de nouveaux pour nous, et nous ne savions pas exactement quelle quantité de trafic était déchargée sur l'infrastructure du fournisseur. Nous avons dû faire face à des frais imprévus très élevés, ce qui nous a amenés à nous interroger sur le retour sur investissement global de cette solution », explique Austin Davies, ingénieur en fiabilité des sites chez AO. AO a également été victime d'une panne à peu près au même moment, et a eu des difficultés à se faire aider par le bon service. Ces événements ont forcé AO à commencer à explorer des alternatives pour trouver une solution qui serait plus rentable et un soutien sur le long terme.

When Cloudflare offers a better way AO considered many other offerings before deciding on Cloudflare. Cloudflare offered a technically innovative platform that included security features like DDoS protection by default, and was less expensive, with no overage charges for seasonal spikes in bandwidth.

How AO uses Cloudflare AO primarily uses Cloudflare to improve the performance of their web and mobile properties. Faster websites translate to happier customers, and this is core to their mission. Cloudflare exceeded their performance expectations compared to their previous provider “In almost all circumstances of our performance testing and monitoring, Cloudflare was much faster. I don’t think I can find a single measurement that we track where that wasn’t the case” said Davies. “Once we enabled Cloudflare with features such as Rocket Loader, we immediately saw a 1.7 second decrease in page load times across all of our sites.” AO uses New Relic to track their apdex scoring, and immediately saw a 10% increase in the number of satisfied requests.

Nous avons également installé Argo Smart Routing accompagné de Tiered Caching, ce qui permet à Cloudflare d'acheminer le trafic et les requêtes vers les utilisateurs d'AO en empruntant les itinéraires les plus rapides et les moins encombrés du réseau. Tiered Caching réduit le nombre de requêtes qui atteignent leur origine en utilisant les datacenters Tier 1 de Cloudflare pour distribuer le contenu demandé. « Notre ancien fournisseur paraît obsolète par rapport à Cloudflare. Le déploiement de fonctionnalités comparables, comme les solutions Argo Smart Routing et Tiered Caching (mise en cache par niveau), s'est révélé beaucoup plus simple à mettre en œuvre, sans nécessité de modifier notre infrastructure », a expliqué M. Davies.

AO a également constaté que Cloudflare Workers pouvaient contribuer à faciliter le processus de migration depuis leur ancien fournisseur. « Si nous n'avions pas eu recours à Cloudflare Workers, il nous aurait été très difficile de quitter notre ancien fournisseur. Nous utilisions leur solution de stockage objet, et beaucoup des fichiers images que nous avions essayé de transférer sur AWS S3 comprenaient des symboles codés spécifiques qui n'étaient pas reconnus en S3. » Workers applique une logique d'exploitation simple qui convertit automatiquement ces fichiers afin qu'ils puissent être stockés en S3. Si nous n'avions pas eu recours à Workers, il aurait fallu modifier considérablement les codes de leurs sites web pour traiter ces fichiers dans le format S3 requis.

Cloudflare a aidé AO à réduire considérablement ses coûts, même au-delà des services prévus par le contrat. AO a mis en place un grand nombre de technologies d'optimisation web offertes par Cloudflare, telles qu'Auto Minify et la compression sans perte, qui ont permis de réduire la taille des pages de 50 %.

Enfin, afin de disposer d'une architecture hautement résiliente sur l'ensemble de ses sites, elle utilise l'équilibrage de charge Cloudflare en plus d'AWS ALB. ALB (Application Load Balancer) prend en charge ses instances EC2, tandis que l'équilibrage de charge Cloudflare permet un basculement instantané d'AWS vers son fournisseur colocalisé en cas de panne d'AWS.

Conclusion AO has been very pleased with the change to Cloudflare. The support teams have been very responsive, and have seen measurable improvements in speed and performance of all of their sites on Cloudflare. “We looked at many other solutions, but at the end of the day, Cloudflare was the only solution that met our technical requirements and delivered the best price performance value” explained Davies.