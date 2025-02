La plateforme bancaire numérique Q2 envisage une croissance importante avec le soutien de Cloudflare Magic Transit

Q2 a été lancée avec l'idée radicale de simplifier et d'intégrer l'expérience bancaire sur les canaux mobiles, en ligne et vocaux. Depuis sa création en 2005, la société est devenue un acteur majeur du secteur financier, et contribue aujourd'hui à l'expérience bancaire numérique d'un consommateur sur dix aux États-Unis. Trente-cinq pour cent des 100 premières banques du pays ont recours aux services bancaires et de prêt numériques de Q2.

Suivre le rythme des attentes en matière de services bancaires numériques

Avec un chiffre d'affaires de 500 millions de dollars en 2021, Q2 prévoit une croissance explosive, à l'heure où les consommateurs plébiscitent la praticité d'un accès aux services et aux emprunts bancaires à tout instant, où qu'ils se trouvent.

« La disponibilité est l'attente que nous portons fièrement pour nos clients, » déclare Jordan Hager, vice-président de l'architecture d'hébergement de Q2. « En cette période de pandémie, avec le versement des mesures de relance et l'activité de prêts de l'initiative Paycheck Protection Program, le rôle que nous jouons dans la capacité de nos clients à accéder à l'argent en période de besoin est vraiment apparu au grand jour. »

Q2 a évolué vers un environnement de cloud distribué afin de gagner en agilité ; la société devait par ailleurs garantir une sécurité et une disponibilité adéquates pour ses applications accessibles depuis Internet.

« Avoir recours à plusieurs fournisseurs de cloud encourage l'innovation, et nos clients partent du principe que nous le faisons en toute sécurité, et avec une disponibilité aussi élevée que celle que nous leur proposons avec nos datacenters privés, » explique Jordan Hager.

Q2 devait non seulement assurer sa protection et son évolutivité, mais également garantir des niveaux de disponibilité inégalés dans une période où la société a accueilli un nombre croissant de clients financiers accompagnés de leur clientèle.ap

« La disponibilité est essentielle non seulement pour nous et pour nos clients, mais également, en fin de compte, pour les utilisateurs finaux qui font confiance à nos plateformes financières, » déclare Joshua Pena, architecte principal de la sécurité de Q2. « Plus de 19 millions d'utilisateurs, dans le monde entier, de notre produit bancaire en ligne dépendent de notre technologie pour diriger leur vie financière. »

La solution : sécuriser et développer les expériences bancaires essentielles

Cloudflare Magic Transit constitue la porte d'entrée du réseau de Q2 dont elle protège les datacenters hébergés dans le cloud et sur site contre les attaques DDoS les plus vastes et les plus sophistiquées. Magic Transit accélère également le trafic des applications de Q2, tandis que la solution Load Balancing, les services de pare-feu de nouvelle génération et la mise en cache de contenu de Cloudflare améliorent l'expérience client.

« En moyenne, environ 35 % de tout le trafic entrant dans le cloud privé de Q2 est malveillant, » explique Joshua Pena. « Grâce à Cloudflare, nous éliminons ce type de trafic avant même qu'il n'atteigne notre infrastructure. » Cloudflare inspecte tout le trafic de Q2 afin d'identifier les attaques. Lorsque du trafic malveillant est détecté, il est automatiquement bloqué en moins de trois secondes. Magic Transit offre une capacité de réseau supérieure à 100 Tb/s, ainsi qu'une atténuation quasi instantanée. Le réseau mondial de Cloudflare arrête les menaces à proximité de leur point d'origine, de sorte que seul le trafic légitime est acheminé vers les datacenters et les fournisseurs de cloud de Q2, éliminant ainsi tout gaspillage de bande passante.

« La sécurité a toujours été perçue comme un frein naturel à l'innovation, mais avec l'aide de Cloudflare, chez Q2, nous inversons ce postulat. Cloudflare permet à nos équipes d'offrir plus rapidement des innovations à nos clients, tout en hissant notre niveau de sécurité vers de nouveaux sommets, » déclare Joshua Pena. « La sécurité à la périphérie n'est plus considérée comme une difficulté pour nous ; c'est un facteur de différenciation. »

Provisionnez les services réseau à la volée

Cloudflare Magic Transit facilite la création, le déploiement et la mise à l'échelle d'applications bancaires et de prêt innovantes pour Q2.

« Un des aspects qui différencient Magic Transit des solutions existantes est l'infrastructure en tant que code, » explique Jordan Hager. « Nous avons démocratisé l'accès au réseau, ainsi, toute personne ayant accès à nos référentiels de code peut proposer des modifications et transférer le code en production en suivant les politiques qui s'imposent, » poursuit-il.

Grâce aux API programmables pour la configuration, le contrôle et l'analyse des données, Magic Transit est facile à intégrer aux plateformes d'infrastructure en tant que code des clients. La programmabilité du fonctionnement permet aux développeurs de Q2 d'automatiser le déploiement de fonctions réseau et de sécurité telles que l'équilibrage des charges et les pare-feu périphériques, sans avoir à attendre que l'équipe d'ingénierie réseau apporte des modifications manuelles au réseau.

Un modèle d'infrastructure en tant que code pour les services réseau et de sécurité permet non seulement de renforcer l'équipe de développement, mais également d'éliminer l'enfermement propriétaire. Q2 est libre de choisir les partenaires technologiques les plus performants pour l'innovation.

À propos de cet avantage, Luis Placeres, architecte principal des systèmes informatiques chez Q2, ajoute : « Cloudflare est essentielle à notre stratégie de cloud distribué chez Q2. L'utilisation de la fonctionnalité BYOIP, conjointement aux fonctions avancées d'équilibrage de charge de Cloudflare, nous permet de ne plus être prisonniers d'un environnement de calcul en aval unique pour nos produits. Nous avons adopté une méthode flexible consistant à répartir les charges de travail là où elles créent le plus de valeur, que ce soit dans nos datacenters privés ou auprès de fournisseurs de cloud public.

Des communautés plus fortes grâce aux services bancaires numériques

« Q2 se concentre sur la formation de communautés fortes et diverses, et c'est quelque chose que nous faisons en mettant créant des institutions financières fortes, » dit Jordan Hager. « Nous considérons la technologie comme le grand égalisateur en matière de diversité et de liberté financières. »

En déployant les opérations bancaires et de prêt en tant que service de Q2, davantage de banques régionales et communautaires, d'établissements de finance alternative et de sociétés de technologies financières peuvent proposer des expériences personnalisées et intuitives à leurs clients.

« Cloudflare nous permet d'étendre et de déployer des solutions sur plusieurs plateformes, » déclare Jordan Hager. « Nous considérons Cloudflare comme une solution de démultiplication pour nous et c'est la portée dont nous avons besoin au moment où nous aspirons à doubler notre étendue au cours des trois années à venir. »

Cloudflare a été un partenaire solide dans la mission de Q2 visant à transformer l'expérience financière de millions de personnes. « L'équipe de Cloudflare a été formidable tout au long de cet engagement, » déclare Joshua Pena. « Le personnel est réactif, vraiment très serviable, et apporte des réponses expertes à nos questions très techniques. »

Maintenant que Cloudflare protège et élargit les services bancaires et de prêt de Q2, la société peut continuer à développer ses opportunités sur le marché et réaliser ses objectifs de chiffre d'affaires à 1,6 milliard de dollars d'ici 2026.

« Cloudflare est révolutionnaire, » déclare Joshua Pena. « Cloudflare nous permet de faire évoluer la rapidité avec laquelle nous pouvons proposer des innovations aux clients. »