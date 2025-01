Comment 9GAG a réussi à satisfaire 150 millions d'utilisateurs avec Cloudflare

Si vous avez déjà surfé sur le Web à la recherche des tout derniers mèmes ou d’animaux de compagnie aux talents inhabituels, il y a de fortes chances que vous ayez atterri sur 9GAG, l'une des sources les plus populaires de contenus humoristiques faciles à partager sur Internet, avec des quantités de mèmes, de gifs et d'autres contenus viraux publiés chaque jour. Selon Derek Chan, cofondateur de 9GAG, « nous voulons promouvoir l'humour. » Et c’est ce que fait le site web de 9GAG, à très grande échelle.

La popularité de 9GAG a explosé au cours des cinq dernières années : entre son site web et ses applications mobiles, le site attire désormais plus de 150 millions de visiteurs uniques par mois qui consomment les milliards d’images du site.

Le défi de 9GAG

Une croissance aussi rapide et importante entraîne inévitablement des problèmes d’infrastructure, et 9GAG n'a pas échappé à ce casse-tête. Derek Chan, directeur de la technologie et cofondateur de 9GAG, déclarait qu'avant de passer à Cloudflare, 9GAG utilisait un CDN qui ne pouvait pas fournir la fiabilité ou les fonctionnalités nécessaires pour répondre à un public toujours plus étendu.

Plusieurs fois par semaine, les utilisateurs écrivaient pour se plaindre de la lenteur des vitesses de chargement, une frustration amplifiée par les échanges avec le support et les « exercices incendie » qui suivaient, alors que le personnel technique de 9GAG essayait de comprendre ce qui ralentissait son réseau. Pire encore, 9GAG a été confronté à des attaques d'acteurs hostiles, qui ont notamment utilisé un botnet sophistiqué pour désactiver le site pendant toute une journée.

Les performances sont cruciales pour la plupart des propriétés web, mais elles le sont tout particulièrement pour 9GAG. Les utilisateurs se rendent souvent sur le site pour visualiser rapidement un contenu bref, un moment de détente qui les tient occupés pendant un bref moment d'inactivité. Les écrans de chargement lents vont à l'encontre de ce qu’ils recherchent, et si les expériences lentes s’accumulent, ils iront voir ailleurs. Pour 9GAG, un site lent et peu fiable représente une menace existentielle.

Lorsque trop c'est trop.

9GAG recherchait un fournisseur de cloud capable de défendre le site contre les attaques DDoS paralysantes et d’accélérer autant que possible ses performances. L’équipe n’a pris aucun risque en envisageant de changer de fournisseur : elle a mis en place sa propre méthodologie de test en dirigeant 5 % du trafic vers plusieurs réseaux de distribution de contenu. Elle a ensuite comparé les performances de chaque CDN dans les principales régions géographiques de 9GAG, notamment la Thaïlande, les Philippines, l’Inde et l’Australie.

Cloudflare a emporté ce test haut la main.

La différence Cloudflare

Depuis le passage à Cloudflare, Chan confirme que les problèmes de performances de 9GAG font désormais partie du passé. L’amélioration est particulièrement perceptible en Asie du Sud-Est, où 9GAG souffrait d’auparavant d'un retard important dans certaines régions, comme les Philippines. Aujourd'hui, grâce à la proximité des serveurs de Cloudflare et à son réseau mondial présent dans 330 du monde entier, le contenu de 9GAG atteint ses visiteurs beaucoup plus rapidement et plus efficacement. Mieux encore, 9GAG a réalisé environ 30 % d’économies sur sa facture de CDN depuis le passage à Cloudflare.

Et depuis l'activation de la solution de sécurité de Cloudflare, avec des fonctionnalités telles que l'atténuation des attaques DDos et la limitation du taux, 9GAG n'a connu aucun temps d'arrêt en raison d'attaques malveillantes.

Cloudflare est construit autour d’une technologie innovante, mais rien ne remplace la disponibilité d'une équipe d'experts. Comme l'affirme Chan, lors des rares occasions où il a eu besoin de contacter le service support de Cloudflare, il a pu constater que Cloudflare se démarque encore plus de la concurrence.



« D'autres entreprises recrutent parfois un collaborateur en sous-traitance, qui ne résout pas réellement le problème. Après quelques jours d'attente, une personne vous demande de faire telle ou telle chose, mais cela ne solutionne rien.

L'équipe d'assistance de Cloudflare est très réactive et nous aide vraiment. Ses experts examinent le problème en profondeur et le résolvent. »

- Directeur de la technologie et cofondateur de 9GAG

Derek Chan

Tant pour l'amélioration des performances que pour la tranquillité d'esprit, 9GAG continue à étendre son utilisation de Cloudflare afin d'inclure une sélection de nouveaux services. Cloudflare Access offre aux employés une solution sécurisée d'accès à l'intranet de 9GAG, et l'entreprise expérimente avec la plateforme Cloudflare Workers pour déployer des logiciels personnalisés à la périphérie du réseau de Cloudflare.

Mais quel est le plus grand bonheur de Chan ? Tout simplement de ne plus recevoir de messages de la part d’utilisateurs frustrés.

« Lorsque nous avons adopté Cloudflare, nous avons cessé de recevoir ces e-mails. C'est à mon sens le meilleur indicateur qui soit. »

- Directeur de la technologie et cofondateur de 9GAG

Derek Chan