Se hai mai navigato sul Web alla ricerca delle ultime novità in fatto di meme o animali domestici insolitamente talentuosi, ci sono buone probabilità che tu sia atterrato su 9GAG, una delle fonti di intrattenimento in formato breve più popolari di Internet, con una gran quantità di meme, gif e altri contenuti virali pubblicati ogni giorno. Come afferma il cofondatore di 9GAG Derek Chan, "Vogliamo promuovere l'idea del divertimento". E lo stanno facendo su vasta scala.

Negli ultimi cinque anni, 9GAG è salito alle stelle in popolarità: tra il suo sito Web e le app mobili, 9GAG ora attira oltre 150 milioni di visitatori al mese che consumano miliardi di risorse di immagini del sito.

Il problema di 9GAG

Una tale crescita, così veloce, è un grosso ostacolo per l'infrastruttura e non mancano i grattacapi. Il capo tecnologo e cofondatore di 9GAG, Derek Chan, ha affermato che prima di passare a Cloudflare, 9GAG utilizzava una CDN che non era in grado di fornire l'affidabilità o le funzionalità di cui aveva bisogno per tenere il passo con il suo pubblico in crescita.

Più volte alla settimana, gli utenti scrivevano per lamentarsi della bassa velocità di caricamento, problema che è stato aggravato dai successivi cambi di supporto e dalle esercitazioni antincendio quando lo staff tecnico di 9GAG ha cercato di concentrarsi su ciò che stava impantanando la sua rete. Ancora peggio, 9GAG affrontava attacchi da parte di utenti ostili, che utilizzavano una sofisticata botnet per disattivare il sito per un'intera giornata.

Le prestazioni sono fondamentali per la maggior parte delle proprietà Web, ma sono particolarmente importanti per 9GAG. Gli utenti visitano spesso il sito per contenuti di piccole dimensioni, qualcosa che li terrà occupati durante un breve momento di inattività. Le schermate a caricamento lento sono proprio quello che non cercano ed esperienze troppo lente li porteranno a rivolgersi altrove. Per 9GAG, un sito lento e inaffidabile rappresenta una minaccia esistenziale.

Era abbastanza.

9GAG aveva bisogno di un fornitore di servizi cloud in grado di respingere gli attacchi DDoS paralizzanti e che potesse accelerare il più possibile le prestazioni. Il team non correva rischi mentre rifletteva sul passaggio a un altro provider: ha messo insieme la propria metodologia di test, indirizzando il 5% del traffico a diverse reti di distribuzione di contenuti. Quindi ha confrontato le prestazioni di ciascuna CDN nelle principali aree geografiche di 9GAG, tra cui Tailandia, Filippine, India e Australia.

Il vincitore, con un ampio margine, è stato Cloudflare.

Cloudflare fa la differenza

Da quando è passato a Cloudflare, Chan afferma che i problemi di prestazioni di 9GAG sono diventati solo un brutto ricordo. Il miglioramento è particolarmente evidente nel sud-est asiatico, dove 9GAG soffriva di un ritardo significativo in regioni come le Filippine. Oggi, grazie alla vicinanza dei server di Cloudflare nell'area e alla sua estensione complessiva della rete su 330 città in tutto il mondo, i contenuti di 9GAG raggiungono i visitatori in maniera molto più rapida ed efficace. Ancora meglio, da quando è passato a Cloudflare, 9GAG ha registrato un risparmio sui costi di circa il 30% sulla sua bolletta CDN.

E da quando è stata abilitata la protezione della sicurezza di Cloudflare, con funzionalità come la mitigazione DDoS e la limitazione della frequenza 9GAG non ha più subito tempi di inattività a causa di attacchi dannosi.

Cloudflare si basa su una tecnologia innovativa, ma non c'è nulla che possa sostituire la disponibilità di un team di esperti. Chan afferma che nelle rare occasioni in cui ha avuto motivo di contattare l'assistenza di Cloudflare, la sua esperienza ha ulteriormente differenziato Cloudflare dalla concorrenza.



"Alcune altre aziende potrebbero semplicemente avere un lavoratore in outsourcing che in realtà non risolve il problema. Dopo alcuni giorni di attesa ti chiedono di fare questo o quello e il problema non viene risolto.

Con Cloudflare, il personale di supporto è molto reattivo e realmente disponibile. Si tuffano nel problema e lo risolvono".

- CTO e cofondatore di 9GAG

Derek Chan

Dall'aumento delle prestazioni alla tranquillità, 9GAG continua a espandere il proprio utilizzo di Cloudflare per includere una gamma di nuovi servizi. Cloudflare Access offre ai dipendenti un modo sicuro per accedere all'intranet di 9GAG e l'azienda sta sperimentando la piattaforma Cloudflare Workers per distribuire software personalizzato sul perimetro della rete di Cloudflare.

Ma la cosa che rende Chan più felice? Il numero di messaggi ricevuti da utenti frustrati.

"Quando siamo passati a Cloudflare, quelle e-mail si sono interrotte. Questa è il miglior parametro a cui riesco a pensare".

- CTO e cofondatore di 9GAG

Derek Chan