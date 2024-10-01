自動平台最佳化從 Cloudflare 網路同時提供靜態和動態 WordPress 內容，從而減少了成本高昂的來源伺服器往返次數。所有通訊都在使用者裝置和 Cloudflare 之間發生。

Cloudflare 網路可在 50 毫秒內連線至全球 95% 的網際網路連線人口，這意味著內容提供速度比眨眼還快。