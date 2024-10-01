WordPress 自動平台最佳化

一種將 WordPress 網站載入速度加快 72% 的簡單方法

透過自動平台最佳化，靜態和動態 WordPress 內容皆從 Cloudflare 網路提供，該網路覆蓋超過 330 座城市。

自動平台最佳化的優勢
Performance acceleration rocket orange
頁面載入速度更快

我們的測試表明，第一個位元組接收時間 (TTFB) 和首次內容繪製 (FCP) 分別提高了 72% 和 23%。

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更佳的使用者體驗與 SEO

速度提高意味著使用者不會在等待頁面載入時卡住。此外，更好的頁面效能還會帶來更高的搜尋引擎排名。

設定簡單

下載 Cloudflare 外掛程式，建立一個帳戶，回答幾個問題，即可最佳化您的網站。

Code Web approved - orange
靜態和動態內容

HTML、CSS、JavaScript、外掛程式和動態內容全部透過 Cloudflare 網路提供，其資料中心在地理位置上靠近使用者，可實現最大效能。

工作原理

自動平台最佳化在 Cloudflare 的網路上快取您的網站

自動平台最佳化從 Cloudflare 網路同時提供靜態和動態 WordPress 內容，從而減少了成本高昂的來源伺服器往返次數。所有通訊都在使用者裝置和 Cloudflare 之間發生。

Cloudflare 網路可在 50 毫秒內連線至全球 95% 的網際網路連線人口，這意味著內容提供速度比眨眼還快。

瞭解如何透過避免雲端的隱藏成本來節省費用

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客戶評價

「透過在 Cloudflare 的邊緣網路上快取靜態 HTML，我們看到效能提升了 70-300%。如果您的 WordPress 網站使用的是只能快取 CSS、JS 和影像的傳統 CDN，那麼升級至 Cloudflare 的 WordPress 自動平台最佳化 (APO) 就是不二之選，該方案採用預設存留於邊緣的新式 JAMstack 和靜態網站，協助您保持競爭力。」

——網站內容經理 Kinsta

自動平台最佳化主要使用案例

自動平台最佳化可幫助您加快 WordPress 網站的速度，而無需舉手之勞。

Lightning bolt icon
提高 WordPress 網站速度

使用 Cloudflare，WordPress 網站管理員只需按幾下滑鼠即可加速網頁。

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降低頻寬成本

對來源伺服器的要求減少意味著頻寬成本大幅下降。

自動平台最佳化
快取動態內容

提供大量動態內容的網站可以使用自動平台最佳化改善使用者體驗。

幫助世界各地的組織加速數位資產

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