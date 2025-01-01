Благодаря Automatic Platform Optimization (Автоматическая оптимизация платформы) как статический, так и динамический контент WordPress обслуживается через сеть Cloudflare, охватывающую более 335 городов.
Наше тестирование показывает улучшение на 72 % для времени до получения первого байта (TTFB) и на 23 % для первого существенного изображения (FCP).
Повышение скорости означает, что пользователям не придется ждать загрузки страниц. Кроме того, более высокая производительность страницы может привести к улучшению ее рейтинга в поисковых системах.
Загрузите плагин Cloudflare, создайте учетную запись, ответьте на несколько воп�росов, и ваш сайт будет оптимизирован.
HTML, CSS, JavaScript, плагины и динамическое содержимое обслуживаются из сети Cloudflare с центрами обработки данных, которые географически близко расположены к пользователям для максимальной производительности.
Автоматическая оптимизация платформы позволяет обслуживать как статический, так и динамический контент WordPress из сети Cloudflare, сокращая дорогостоящие круговые маршруты к серверу-источнику. Вся связь осуществляется между устройством пользователя и Cloudflare.
Сеть Cloudflare находится на удалении 50 миллисекунд от 95% подключенного к Интернету населения земного шара, а это означает, что контент доставляется быстрее, чем в мгновение ока.
«Благодаря кэшированию статического HTML на краю сети Cloudflare мы получили прирост производительности на 70–300 %. Если ваш сайт WordPress использует традиционную CDN, которая кэширует только CSS, JS и изображения, обновление до автоматической платформы оптимизации (APO) для WordPress от Cloudflare не составит труда и поможет вам конкурировать с современными JAMstack и статическими сайтами, которые по умолчанию находятся на краю».
Контент-менеджер веб-сайта, Kinsta
Cloudflare позволяет администраторам сайтов на WordPress ускорять работу веб-страниц всего за несколько кликов.
Меньшее количество запросов к серверу-источнику означает значительное сокращение затрат на пропускную способность.
Веб-сайты с большим количеством динамического содержимого могут использовать Automatic Platform Optimization (Автоматическая оптимизация платформы) для повышения удобства использования.