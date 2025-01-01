Автоматическая оптимизация платформы позволяет обслуживать как статический, так и динамический контент WordPress из сети Cloudflare, сокращая дорогостоящие круговые маршруты к серверу-источнику. Вся связь осуществляется между устройством пользователя и Cloudflare.

Сеть Cloudflare находится на удалении 50 миллисекунд от 95% подключенного к Интернету населения земного шара, а это означает, что контент доставляется быстрее, чем в мгновение ока.