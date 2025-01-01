Автоматическая оптимизация платформы для WordPress

Простой способ ускорить загрузку сайтов на WordPress на 72 %

Благодаря Automatic Platform Optimization (Автоматическая оптимизация платформы) как статический, так и динамический контент WordPress обслуживается через сеть Cloudflare, охватывающую более 335 городов.

ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ПЛАТФОРМЫ
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Ускоренная загрузка страниц

Наше тестирование показывает улучшение на 72 % для времени до получения первого байта (TTFB) и на 23 % для первого существенного изображения (FCP).

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Более высокое удобство использования и эффективное SEO

Повышение скорости означает, что пользователям не придется ждать загрузки страниц. Кроме того, более высокая производительность страницы может привести к улучшению ее рейтинга в поисковых системах.

Простая настройка

Загрузите плагин Cloudflare, создайте учетную запись, ответьте на несколько вопросов, и ваш сайт будет оптимизирован.

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Как статическое, так и динамическое содержимое

HTML, CSS, JavaScript, плагины и динамическое содержимое обслуживаются из сети Cloudflare с центрами обработки данных, которые географически близко расположены к пользователям для максимальной производительности.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Automatic Platform Optimization (Автоматическая оптимизация платформы) кэширует ваш веб-сайт в сети Cloudflare.

Автоматическая оптимизация платформы позволяет обслуживать как статический, так и динамический контент WordPress из сети Cloudflare, сокращая дорогостоящие круговые маршруты к серверу-источнику. Вся связь осуществляется между устройством пользователя и Cloudflare.

Сеть Cloudflare находится на удалении 50 миллисекунд от 95% подключенного к Интернету населения земного шара, а это означает, что контент доставляется быстрее, чем в мгновение ока.

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Что говорят наши клиенты

«Благодаря кэшированию статического HTML на краю сети Cloudflare мы получили прирост производительности на 70–300 %. Если ваш сайт WordPress использует традиционную CDN, которая кэширует только CSS, JS и изображения, обновление до автоматической платформы оптимизации (APO) для WordPress от Cloudflare не составит труда и поможет вам конкурировать с современными JAMstack и статическими сайтами, которые по умолчанию находятся на краю».

Контент-менеджер веб-сайта, Kinsta

Основные примеры использования Automatic Platform Optimization (Автоматическая оптимизация платформы)

Automatic Platform Optimization (Автоматическая оптимизация платформы) поможет вам ускорить работу вашего сайта WordPress без каких-либо усилий с вашей стороны.

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Ускорение веб-сайтов на WordPress

Cloudflare позволяет администраторам сайтов на WordPress ускорять работу веб-страниц всего за несколько кликов.

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Снижение затрат на пропускную способность

Меньшее количество запросов к серверу-источнику означает значительное сокращение затрат на пропускную способность.

Автоматическая оптимизация платформы
Кэширование динамического содержимого

Веб-сайты с большим количеством динамического содержимого могут использовать Automatic Platform Optimization (Автоматическая оптимизация платформы) для повышения удобства использования.

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